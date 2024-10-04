Якубов о «Металлурге»: «После 7:0 с ЦСКА уже трудно говорить о каких-то синдромах. Этот матч дал команде кислорода, определенная веха в сезоне»

Равиль Якубов считает, что разгром ЦСКА может стать вехой для «Металлурга».

Магнитогорцы после победы над армейцами (7:0) в Москве вошли в зону плей-офф на Востоке.

– Москва с нетерпением ждала приезда «Металлурга», не входившего до игры с ЦСКА в зону плей-офф и, похоже, ставшего жертвой чемпионского синдрома. На примере ваших армейских сезонов скажите: такой синдром действительно существует?

– Да, после каждого из чемпионских плей-офф мы очень непросто входили в новый чемпионат. И это история не столько функциональная, связанная с какой-либо усталостью или короткими сборами, сколько исключительно ментальная.

После большой победы не так просто обнулиться и начать с чистого листа. Существует определенная инерция, когда ты считаешь, что и дальше будешь только побеждать. Своеобразная ментальная ловушка.

А соперники, наоборот, сверхмотивированы. Каждый хочет самоутвердиться и открыть сезон с победы над чемпионом.

– В «Магнитке» – именно такая ситуация?

– Трудно говорить о каких-то синдромах в настоящем времени после 7:0 в Москве. Думаю, этот матч дал «Магнитке» кислорода – и ответы на многие вопросы. Определенная веха в сезоне «Металлурга».

Но в сентябре команда словно бы была удивлена, что ушла победная инерция, а, наоборот, идут равные игры и надо заново цепляться за каждую. Это бросалось в глаза.

– Как вы из этой ловушки выходили?

– Тут самое главное – не превратиться в курицу, которой отрубили голову и которая по инерции куда-то бежит. Наоборот, нужно полное понимание ситуации – и психологическая уверенность в том, что курс выбран правильный и все постепенно вернется

– Вашему ЦСКА было проще, чем нынешней «Магнтке»?

– Подозреваю, что да. У нас была большая группа опытных хоккеистов. Вместе с ней делали определенный анализ – и молодые игроки видели, что ситуация в клубе под контролем.

«Металлург» все-таки более молодая команда. Да и тренер Андрей Разин впервые попал в такую ситуацию. С другой стороны у Разина большой подобный опыт в роли хоккеиста, а значит, адаптация займет не так много времени. В принципе вчерашний матч с ЦСКА это и показал, – сказал бывший тренер ЦСКА .