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  • Михайлов о ЦСКА: «Показали 70% потенциала, пока нет стабильности. Новички из Северной Америки предполагали, что здесь хоккей уровня АХЛ, но КХЛ более сложная и мастеровитая»
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Михайлов о ЦСКА: «Показали 70% потенциала, пока нет стабильности. Новички из Северной Америки предполагали, что здесь хоккей уровня АХЛ, но КХЛ более сложная и мастеровитая»

Борис Михайлов высказался о начале сезона у ЦСКА.

– После 10 матчей у ЦСКА 13 очков, делите с одноклубниками из СКА четвертое место в Западной конференции. Довольны стартом?

– В первую очередь это вопрос для тренерского штаба Ильи Воробьева, который составляет планы. Я считаю, что 70 процентов своего потенциала наша команда показала. Резерв понятен – 30 процентов.

– Что нравится в игре ЦСКА?

– Опять-таки, это вопрос к тренерам. Как болельщик ЦСКА, во многих эпизодах вижу интересные решения, но пока нет стабильности.

На мой взгляд, новички команды, которые приехали из Северной Америки, предполагали, что увидят здесь хоккей уровня АХЛ. Но КХЛ немного другая лига, более сложная и мастеровитая, здесь никто никому не уступит. Отсюда есть моменты с адаптацией, с психологией.

Поэтому я и считаю, что каждый из новобранцев ЦСКА способен еще прибавить.

– Что конкретно ЦСКА должен улучшить?

– Место в турнирной таблице. Вы же знаете, что для ЦСКА есть только одно место – первое, – заявил член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
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