Михайлов о ЦСКА: «Рауль Кастро приглашал на Кубу, но все отказались – далеко лететь. Отправились в военный санаторий»

Борис Михайлов рассказал о приглашении на Кубу во время игры за ЦСКА.

За Канаду в Суперсерии 1974 года играли представители Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). Сборная СССР одержала 4 победы в 8 встречах, трижды сыграла вничью и один раз уступила.

– Николай Озеров во время трансляции четвертого матча зачитал телеграмму от представителей Морфлота СССР, в случае общей победы они пообещали бесплатно отвезти команду к Черному морю. Выполнил ли в итоге Морфлот свое обещание?

– В свое время нас, команду ЦСКА , на отдых на Кубу приглашал Рауль Кастро (второй секретарь ЦК Компартии Кубы с 1965 по 2011 год, брат Фиделя Кастро – Спортс’‘), который был на одной игре в Лужниках.

Все изъявили желание, но, когда надо было лететь туда, все почему-то лететь отказались. Во-первых, туда было далеко лететь, и все отправились на юг. А так как мы все были военные, то отправились в военный санаторий.

Что касается приглашения Морфлота, то наверняка оттуда звонили в федерацию, но все, как всегда, отказались. Но стопроцентно, приглашения что на Черное море, что на Кубу были, – сказал бывший форвард сборной СССР Борис Михайлов .