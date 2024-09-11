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  • Борис Михайлов: «Положительные сдвиги по нашему возвращению на международную арену есть. Люди понимают, что хоккей без России – это не то»
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Борис Михайлов: «Положительные сдвиги по нашему возвращению на международную арену есть. Люди понимают, что хоккей без России – это не то»

Борис Михайлов высказался о возможном допуске России к международным турнирам.

«Какие‑то положительные сдвиги по нашему возвращению на международную арену есть. Но вопрос состоит в том, как они будут продвигаться. Люди, болельщики, руководители, которые нас не допускают, понимают, что хоккей без России – это не то.

Да, они проводят турниры без нас, одной из сильнейших сборных команд в мире, но видно же, что интереса к этому нет и болельщиков хоккей без России не привлекает», – сказал бывший нападающий сборной СССР.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoБорис Михайлов
logoКХЛ
logoМатч ТВ
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