Борис Михайлов высказался о возможном допуске России к международным турнирам.

«Какие‑то положительные сдвиги по нашему возвращению на международную арену есть. Но вопрос состоит в том, как они будут продвигаться. Люди, болельщики, руководители, которые нас не допускают, понимают, что хоккей без России – это не то.

Да, они проводят турниры без нас, одной из сильнейших сборных команд в мире, но видно же, что интереса к этому нет и болельщиков хоккей без России не привлекает», – сказал бывший нападающий сборной СССР.