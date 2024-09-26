Александр Елесин: «Не думаю, что у «Локомотива» особенная команда в плане обороны. Просто у нас есть система, в которой каждый принимает правильное решение»

Александр Елесин высказался о выступлении «Локомотива» в сезоне-2024/25.

«Хорошо, что на старте сезона мы выиграли несколько матчей. Да, у нас есть хороший вратарь и своя система. Но в лиге есть и другие команды, которые хорошо обороняются.

Не думаю, что у нас какая-то особенная команда в плане обороны. Просто в «Локомотиве» есть система, в которой каждый принимает правильное решение.

Что случилось с Симашевым ? В него попала шайба. Надеемся, он как можно скорее вернется в строй», – сказал защитник «Локомотива » Александр Елесин .