Александр Елесин: «Не думаю, что у «Локомотива» особенная команда в плане обороны. Просто у нас есть система, в которой каждый принимает правильное решение»
Александр Елесин высказался о выступлении «Локомотива» в сезоне-2024/25.
«Хорошо, что на старте сезона мы выиграли несколько матчей. Да, у нас есть хороший вратарь и своя система. Но в лиге есть и другие команды, которые хорошо обороняются.
Не думаю, что у нас какая-то особенная команда в плане обороны. Просто в «Локомотиве» есть система, в которой каждый принимает правильное решение.
Что случилось с Симашевым? В него попала шайба. Надеемся, он как можно скорее вернется в строй», – сказал защитник «Локомотива» Александр Елесин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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