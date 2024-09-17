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Кребс продлил контракт с «Баффало» на 2 года. Кэпхит – 1,45 млн долларов

Нападающий Пейтон Кребс подписал новый контракт с «Баффало».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 1,45 млн долларов в год в среднем.

В минувшем сезоне 23-летний Пейтон Кребс провел 80 игр в регулярном чемпионате и набрал 17 (4+13) баллов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Баффало»
logoБаффало
logoНХЛ
logoПейтон Кребс
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