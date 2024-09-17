«Детройт» продлил Берггрена на год и 825 тысяч долларов. Швед стал лучшим бомбардиром фарма «Ред Уингс» в прошлом сезоне – 56 очков в 53 играх
«Детройт» продлил Юнатана Берггрена на год и 825 тысяч долларов.
Соглашение с 24-летним шведским форвардом является односторонним.
В прошлом сезоне Берггрен провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (2+4) очков.
Большую часть сезона он провел в составе «Гранд Рэпидс» в АХЛ и стал лучшим бомбардиром фарма «Ред Уингс» с 56 (24+32) очками в 53 играх. В Кубке Колдера добавил еще 10 (5+5) очков в 9 играх.
Всего в НХЛ у него 79 игр и 34 (17+17) балла. В регулярках АХЛ – 130 игр и 127 (49+78) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Детройта»
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