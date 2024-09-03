Бюджет «Автомобилиста» и его клубной системы – 2,5-2,6 млрд рублей на предстоящий сезон. Потолок зарплат в КХЛ – 900 млн рублей
«Автомобилист» рассказал о годовом бюджете клуба.
Сегодня прошла предсезонная пресс-конференция команды из Екатеринбурга.
На ней прозвучала информация, что на всю клубную систему, включая «Горняк-УГМК» из Olimpbet ВХЛ и «Авто» Olimpbet МХЛ, в этом сезоне запланирован бюджет в размере 2,5-2,6 миллиарда рублей.
Напомним, потолок зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 миллионов рублей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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