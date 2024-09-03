Бюджет «Автомобилиста» и его клубной системы – 2,5-2,6 млрд рублей на предстоящий сезон. Потолок зарплат в КХЛ – 900 млн рублей

«Автомобилист» рассказал о годовом бюджете клуба.

Сегодня прошла предсезонная пресс-конференция команды из Екатеринбурга.

На ней прозвучала информация, что на всю клубную систему, включая «Горняк-УГМК » из Olimpbet ВХЛ и «Авто » Olimpbet МХЛ, в этом сезоне запланирован бюджет в размере 2,5-2,6 миллиарда рублей.

Напомним, потолок зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 миллионов рублей.