Пустозеров отклонил новое предложение «Салавата Юлаева» («Бизнес Online»)

Форвард Алексей Пустозеров снова отклонил предложение «Салавата Юлаева»

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий не принял контрактное предложение клуба и стал ограниченно свободным агентом. Сообщалось , что он хочет покинуть «Салават Юлаев ».

Как отмечает «Бизнес Online», Пустозеров не смог договориться о переходе ни с одним из клубов КХЛ. За права на игрока нужно будет выплатить компенсацию.

На пресс-конференции перед началом нового сезона генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов рассказал, что клуб сделал Алексею Пустозерову еще одно предложение.

По данным издания, уфимцы предлагали форварду односторонний контракт. Игрок отклонил и это предложение.

В прошлом сезоне форвард набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 5» в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 11:45.