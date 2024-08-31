Генменеджер «Каролины» о контракте Джарвиса: «Краеугольный камень клуба. Он сделал еще один огромный шаг вперед в прошлом сезоне»

Эрик Тулски прокомментировал подписание договора с Сетом Джарвисом

22-летний форвард продлил контракт с клубом на 8 лет со средней зарплатой 7,9 миллиона долларов в год.

«Сет – краеугольный камень нашего клуба. В прошлом сезоне он сделал еще один огромный шаг вперед.

Он играл во всех ситуациях, демонстрировал мастерство и соревновательный настрой, который сделает его звездой этой лиги в ближайшие годы», – сказал генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски.