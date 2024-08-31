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  • Сваймен хотел около 8,5 млн долларов в год по контракту с «Бостоном» в межсезонье. Клуб был готов предложить чуть меньше 6 млн за сезон
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Сваймен хотел около 8,5 млн долларов в год по контракту с «Бостоном» в межсезонье. Клуб был готов предложить чуть меньше 6 млн за сезон

«Бостон» предлагал Джереми Сваймену чуть ниже 6 миллионов долларов за сезон

25-летний голкипер по-прежнему находится без контракта в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне его кэпхит составлял 3,47 миллиона долларов в год.

Ранее сообщалось, что вратарь хочет зарабатывать 10 миллионов долларов за сезон.

Как рассказал журналист Фрэнк Серевалли, в межсезонье стороны находились на следующих позициях: стороны хоккеиста хотела около 8,5 миллионов долларов за сезон, «Бостон» был готов платить чуть меньше 6 миллионов долларов в год.

В прошлом сезоне Джереми Сваймен провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 25 побед, пропуская в среднем 2,53 шайбы и отражая 91,6% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 12 игр, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93,3% бросков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
logoБостон
logoНХЛ
logoДжереми Сваймен
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