Ротенберг попросил прессу назвать лучшего бомбардира и обладателя Кубка Стэнли среди россиян: «Я знаю, просто у вас спрашиваю. Можем сыграть в «Крокодила» – я честный судья»

Роман Ротенберг вступил в диалог с журналистами после матча СКА.

Главный тренер после матча турнира имени Пучкова против «Сочи» (2:1 Б) попросил журналистов назвать российских хоккеистов, которые выиграли гонку бомбардиров плей-офф и становились при этом обладателем Кубка Стэнли.

– Женя Кузнецов – кто еще в истории нашего хоккея выигрывал бомбардирскую гонку в плей-офф НХЛ и ? Давайте вспомним.

Вы, наверное, лучше меня знаете. Ну, я знаю, просто у вас спрашиваю, мне так интереснее. Кто выиграл бомбардирскую гонку в плей-офф и Кубок Стэнли?

– Кучеров.

– Ну, давайте. Ваши ответы. Можно взять подсказку «звонок другу». Давайте посчитаем. Это интересный вопрос на самом деле.

Сколько игроков в истории нашего хоккея, которые становились лучшими бомбардирами в плей-офф и становились обладателями Кубка Стэнли? Их не так много.

– Малкин и Кучеров.

– Давайте, может, вместе определимся? Что скажет наш сотрудник Антон Третьяков? (смеется)

– Федоров может фигурировать.

– Давайте посмотрим в интернете. Нам тогда будет проще.

Журналисты тоже должны знать ответы на вопросы. Не, я знаю ответ, просто мне интересно, чтобы вы знали ответ. Давайте посчитаем вместе.

Можем еще сыграть в игру «Крокодил», если вам интересно (смеется). Хорошая, кстати, игра. Я не участвую. Я судья (смеется). Я честный судья.

Давайте определимся, кто становился [лучшим] в истории нашего хоккея? Давайте сделаем запрос в интернете – их не так много.

Проведите опрос в ваших пабликах – знают ли наши болельщики? Ну, точно Женя Кузнецов является одним из этих игроков, – сказал .