Ротенберг попросил прессу назвать лучшего бомбардира и обладателя Кубка Стэнли среди россиян: «Я знаю, просто у вас спрашиваю. Можем сыграть в «Крокодила» – я честный судья»
Роман Ротенберг вступил в диалог с журналистами после матча СКА.
Главный тренер СКА после матча турнира имени Пучкова против «Сочи» (2:1 Б) попросил журналистов назвать российских хоккеистов, которые выиграли гонку бомбардиров плей-офф НХЛ и становились при этом обладателем Кубка Стэнли.
– Женя Кузнецов – кто еще в истории нашего хоккея выигрывал бомбардирскую гонку в плей-офф НХЛ и Кубок Стэнли? Давайте вспомним.
Вы, наверное, лучше меня знаете. Ну, я знаю, просто у вас спрашиваю, мне так интереснее. Кто выиграл бомбардирскую гонку в плей-офф и Кубок Стэнли?
– Кучеров.
– Ну, давайте. Ваши ответы. Можно взять подсказку «звонок другу». Давайте посчитаем. Это интересный вопрос на самом деле.
Сколько игроков в истории нашего хоккея, которые становились лучшими бомбардирами в плей-офф и становились обладателями Кубка Стэнли? Их не так много.
– Малкин и Кучеров.
– Давайте, может, вместе определимся? Что скажет наш сотрудник Антон Третьяков? (смеется)
– Федоров может фигурировать.
– Давайте посмотрим в интернете. Нам тогда будет проще.
Журналисты тоже должны знать ответы на вопросы. Не, я знаю ответ, просто мне интересно, чтобы вы знали ответ. Давайте посчитаем вместе.
Можем еще сыграть в игру «Крокодил», если вам интересно (смеется). Хорошая, кстати, игра. Я не участвую. Я судья (смеется). Я честный судья.
Давайте определимся, кто становился [лучшим] в истории нашего хоккея? Давайте сделаем запрос в интернете – их не так много.
Проведите опрос в ваших пабликах – знают ли наши болельщики? Ну, точно Женя Кузнецов является одним из этих игроков, – сказал Роман Ротенберг.
Рома Рома как же низко ты пал ...😉
А ты в нем главный юморист ?
Под Петросяна косить?
А так всё понятно - лучший бомбардир это Никита Кучеров.
- Что вы себе позволяете. Я-честный судья. Две ты-ся-чи ру-блей.
Болен ли я или нет? Крокодил всем в помощь.
Но, лучший тренер в истории НХЛ, определённо, Йозе Марино.
Особенно, незабываем финал 2004 года Лиги Чемпионов НХЛ. В котором "Порту Кэпиталз" под руководством Йозе Марино не оставил никаких шансов "Монако Пингвинз", победив в серии со счётом 3-0.
И, да, на мой взгляд лучший игрок в истории финалов Лиги Чемпионов НХЛ - Дмитрий Аленичев.