Ротенберг попросил прессу назвать лучшего бомбардира и обладателя Кубка Стэнли среди россиян: «Я знаю, просто у вас спрашиваю. Можем сыграть в «Крокодила» – я честный судья»

Теги СКА Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг вступил в диалог с журналистами после матча СКА.

Главный тренер СКА после матча турнира имени Пучкова против «Сочи» (2:1 Б) попросил журналистов назвать российских хоккеистов, которые выиграли гонку бомбардиров плей-офф НХЛ и становились при этом обладателем Кубка Стэнли.

– Женя Кузнецов – кто еще в истории нашего хоккея выигрывал бомбардирскую гонку в плей-офф НХЛ и Кубок Стэнли? Давайте вспомним.

Вы, наверное, лучше меня знаете. Ну, я знаю, просто у вас спрашиваю, мне так интереснее. Кто выиграл бомбардирскую гонку в плей-офф и Кубок Стэнли?

– Кучеров.

– Ну, давайте. Ваши ответы. Можно взять подсказку «звонок другу». Давайте посчитаем. Это интересный вопрос на самом деле.

Сколько игроков в истории нашего хоккея, которые становились лучшими бомбардирами в плей-офф и становились обладателями Кубка Стэнли? Их не так много.

– Малкин и Кучеров.

– Давайте, может, вместе определимся? Что скажет наш сотрудник Антон Третьяков? (смеется)

– Федоров может фигурировать.

– Давайте посмотрим в интернете. Нам тогда будет проще.

Журналисты тоже должны знать ответы на вопросы. Не, я знаю ответ, просто мне интересно, чтобы вы знали ответ. Давайте посчитаем вместе.

Можем еще сыграть в игру «Крокодил», если вам интересно (смеется). Хорошая, кстати, игра. Я не участвую. Я судья (смеется). Я честный судья.

Давайте определимся, кто становился [лучшим] в истории нашего хоккея? Давайте сделаем запрос в интернете – их не так много.

Проведите опрос в ваших пабликах – знают ли наши болельщики? Ну, точно Женя Кузнецов является одним из этих игроков, – сказал Роман Ротенберг.

36 комментариев
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Такими темпами и до "Крокодила" недалеко
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Завязывал бы ты, Роман, с крокодилом...
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Ответ Фанат Сан-Марино
Такими темпами и до "Крокодила" недалеко
Йозе: "Я крокодил - я крокожу!"
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По-моему, Кузнецов уже сам не рад, что выбрал Питер. Йозэ не успокоится, пока не выжмет из этой фамилии все до капли
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*мем с Дэниел Дей Льюисом из Банд Нью-Йорка*
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Дезоморфин в простонородье Крокодил.
Рома Рома как же низко ты пал ...😉
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Юмористический журнал "Крокодил" ?
А ты в нем главный юморист ?
Под Петросяна косить?

А так всё понятно - лучший бомбардир это Никита Кучеров.
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Он уже с крокодила на горыныча прыгнул
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- Ты-ся-чу ру-блей.
- Что вы себе позволяете. Я-честный судья. Две ты-ся-чи ру-блей.
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Это тут вообще зачем?
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Ответ Фанат Сан-Марино
Такими темпами и до "Крокодила" недалеко
Причём в журнале этом на него столько карикатур можно было нарисовать))
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Скорую!
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Жека ему отсыпал своего?
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Похоже точно на крокодила перешёл.
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Я знаю просто у вас всех спрашиваю.
Болен ли я или нет? Крокодил всем в помощь.
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Ответ 2dve2@mail.ru
- Ты-ся-чу ру-блей. - Что вы себе позволяете. Я-честный судья. Две ты-ся-чи ру-блей.
Мы - мясо! Мы - газ!)
+1
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Ответ Олег
Дезоморфин в простонородье Крокодил. Рома Рома как же низко ты пал ...😉
Да, меня тоже удивил столь странный выбор гражданина Финляндии 🤦🏻
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Ну сколько можно?!🤦🤦🤦
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Ответ Геннадий Тимченко
Да, меня тоже удивил столь странный выбор гражданина Финляндии 🤦🏻
Особенно после коки ))
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Ответ Рустик Исхаков
Йозе: "Я крокодил - я крокожу!"
Йозе: "Крокодил! Крокодю! И буду крокодить!"
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Ответ Сергей Зотов
Причём в журнале этом на него столько карикатур можно было нарисовать))
Он не про журнал.)) Есть такой синтетический ....
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Теперь на спортсе Крокодил не Гена а Рома
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Не, ну Кузнецов вчера круто оба буллита реализовал. Но Роман Борисыч уже с ним краев не видит
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Слышал звон да не знает откуда он крокодил ёпт
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Не знаю насчёт лучших бомбардиров НХЛ.
Но, лучший тренер в истории НХЛ, определённо, Йозе Марино.
Особенно, незабываем финал 2004 года Лиги Чемпионов НХЛ. В котором "Порту Кэпиталз" под руководством Йозе Марино не оставил никаких шансов "Монако Пингвинз", победив в серии со счётом 3-0.
И, да, на мой взгляд лучший игрок в истории финалов Лиги Чемпионов НХЛ - Дмитрий Аленичев.
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СКА вбухал в сбитого летчика огромные деньги,под обещание Ромы взять Кубок Гагарина.Сейчас он похож на ловкого еврея из лавочки,который хвалит залежалый товар. Если Кузнецов такой хороший,получается в НХЛ сидят простофили,которые в хоккее не шарят.
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Похоже Жека с собой качественной ангельской пыли привез.
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Фёдоров, Малкин, Овечкин, Зубов
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Можете с Кузнецовым вдвоем в Крэкодила сыграть
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Нашел новую игрушку для самопиара
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