Нечас о продлении с «Каролиной»: «Ситуация была 50 на 50, но мы перевернули эту страницу. Здесь мой дом, я счастлив, что вернулся»

Мартин Нечас поделился подробностями переговоров с «Каролиной»

Ранее 25-летний форвард заключил новое соглашение на два года и средней зарплатой 6,5 миллиона долларов за сезон. Чех находился в статусе ограниченно свободного агента.

В минувшем сезоне хоккеист набрал 53 (24+29) очка при полезности «минус 9» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 9 (4+5) баллов при полезности «0» в 11 играх.

«Я не был уверен. Много разговоров состоялось между нами и «Каролиной ». Ситуация была 50 на 50.

Я провел не самый лучший сезон и не был счастлив. Но мы перевернули эту страницу и нашли возможность остаться еще на два года.

Чувствую, что «Каролина» – мой дом. Меня задрафтовали здесь, я играю тут пять сезонов. В конце концов, я счастлив, что вернулся и хочу доказать людям, что могу быть лучше, чем в прошлом сезоне.

Я взволнован и заряжен», – сказал нападающий «Каролины» Мартин Нечас .