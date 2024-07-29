Нечас подписал 2-летний контракт с «Каролиной» с зарплатой 6,5 млн долларов в год. Форвард получал 3 млн за сезон ранее

Мартин Нечас продлил контракт с «Каролиной» на 13 миллионов долларов.

25-летний нападающий заключил новое соглашение на два года с клубом из Роли.

Средняя зарплата чешского форварда составит 6,5 миллиона долларов за сезон.

находился в статусе ограниченно свободного агента. По прежнему договору его оклад составлял 3 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне хоккеист набрал 53 (24+29) очка при полезности «минус 9» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 9 (4+5) баллов при полезности «0» в 11 играх.

Всего на данный момент в НХЛ Нечас отметился 243 (97+146) очками в 362 матчах в регулярных чемпионатах.