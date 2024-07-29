Нечас подписал 2-летний контракт с «Каролиной» с зарплатой 6,5 млн долларов в год. Форвард получал 3 млн за сезон ранее

Теги Каролина НХЛ Мартин Нечас Хоккей

Мартин Нечас продлил контракт с «Каролиной» на 13 миллионов долларов.

25-летний нападающий заключил новое соглашение на два года с клубом из Роли.

Средняя зарплата чешского форварда составит 6,5 миллиона долларов за сезон.

Мартин Нечас находился в статусе ограниченно свободного агента. По прежнему договору его оклад составлял 3 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне хоккеист набрал 53 (24+29) очка при полезности «минус 9» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 9 (4+5) баллов при полезности «0» в 11 играх.

Всего на данный момент в НХЛ Нечас отметился 243 (97+146) очками в 362 матчах в регулярных чемпионатах.

11 комментариев
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Это не мостик. Это обмен максимально короткий контракт, чтобы стать неограниченно свободным агентом на скидку.
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Ответ robbaggio
Как Каролина это делает? 6,5 вместо 8-8,5
Очень просто: через 2 года Нечас пойдет подписываться с кем угодно, в условиях растущего потолка и максимально привлекательного возраста для UFA. Если Каролина хотела сохранить Мартина - то это скорее поражение, а не победа.
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о, мостики всё же существуют. он просил снизить ему зарплату во благо Каролины?
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Контракт-мостик.
Скорее всего через 2 года запросы будут значительно больше.
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Актив для обмена.
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Согласен с теми, кто пишет, что этот контракт под возможную потерю в будущем. Но, в целом, рад что подписали. Надеюсь Джарвиса подпишут на долгосрочный
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Каролина выглядит безыдейно
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Ответ loginov.k@gmail.com
Очень просто: через 2 года Нечас пойдет подписываться с кем угодно, в условиях растущего потолка и максимально привлекательного возраста для UFA. Если Каролина хотела сохранить Мартина - то это скорее поражение, а не победа.
А если не попрет? Вот выгонят тренера в конце сезона, придет условный Торторелла, не сможет чех заиграть и придется подписываться уже на 5 млн на год с условным Детройтом
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Ответ loginov.k@gmail.com
Очень просто: через 2 года Нечас пойдет подписываться с кем угодно, в условиях растущего потолка и максимально привлекательного возраста для UFA. Если Каролина хотела сохранить Мартина - то это скорее поражение, а не победа.
Ну есть такое, хотя с другой стороны разговора о многолетнем контракте со стороны игрока не было: или так или обмен сейчас.
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