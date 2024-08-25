Губерниев о Кузнецове в КХЛ: «Ждать тенденции на повсеместные камбэки не приходится. Лучшая лига мира на данный момент – НХЛ. Но мы тоже не дремлем и развиваемся»

Теги СКА НХЛ Дмитрий Губерниев КХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о переходе Евгения Кузнецова в СКА.

32-летний нападающий после 11 сезонов в НХЛ вернулся в КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года.

«Лучший хоккей в мире все равно там. Если у людей есть возможность, они выступают там. Но, когда такие мастера, как Кузнецов, приезжают назад, это большая радость для всех россиян, интересующихся хоккеем.

Я всячески приветствую такие возвращения, но ждать тенденции на повсеместные камбэки не приходится. Еще раз подчеркну, что лучшая лига мира на данный момент в хоккее – это НХЛ. Но мы тоже не дремлем и развиваемся.

Не важно, верю я или нет в то, реанимирует ли Женя карьеру в России. Это спорт, игры покажут. Если он хороший спортсмен, а он хороший спортсмен, то все будет нормально», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

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6 комментариев
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Губа, иди в греблю. Блин, ты везде. И легкая атлетика, и футбол, и боулинг. Определитсь, а лучше исчезни
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Ответ Олег
Чего Рома уже Диме перевёл на карту:::: Прихвостень Газпрома.......
Да мы весь сезон будем это слушать , пока не 💩💩💩💩потом заново родятся
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Чего Рома уже Диме перевёл на карту::::
Прихвостень Газпрома.......
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Странно что не сказал,что ,,это говорит вам лучший хоккейный комментатор,,
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Кто “мы“? Биатлонисты страны?)))
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Пока и близко не видно кто из наших топов заокеанских, мог бы согласиться по крайней мере в ближайшие три-пять лет переехать в Ротенбург, хотя одна кандидатура высвечивается) Но просто возвращаться в родные пенаты и доигрывать почему бы и нет.
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