Губерниев о Кузнецове в КХЛ: «Ждать тенденции на повсеместные камбэки не приходится. Лучшая лига мира на данный момент – НХЛ. Но мы тоже не дремлем и развиваемся»

Дмитрий Губерниев высказался о переходе Евгения Кузнецова в СКА.

32-летний нападающий после 11 сезонов в НХЛ вернулся в и подписал соглашение со на четыре года.

«Лучший хоккей в мире все равно там. Если у людей есть возможность, они выступают там. Но, когда такие мастера, как , приезжают назад, это большая радость для всех россиян, интересующихся хоккеем.

Я всячески приветствую такие возвращения, но ждать тенденции на повсеместные камбэки не приходится. Еще раз подчеркну, что лучшая лига мира на данный момент в хоккее – это . Но мы тоже не дремлем и развиваемся.

Не важно, верю я или нет в то, реанимирует ли Женя карьеру в России. Это спорт, игры покажут. Если он хороший спортсмен, а он хороший спортсмен, то все будет нормально», – заявил комментатор .