Губерниев о Кузнецове в КХЛ: «Ждать тенденции на повсеместные камбэки не приходится. Лучшая лига мира на данный момент – НХЛ. Но мы тоже не дремлем и развиваемся»
Дмитрий Губерниев высказался о переходе Евгения Кузнецова в СКА.
32-летний нападающий после 11 сезонов в НХЛ вернулся в КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года.
«Лучший хоккей в мире все равно там. Если у людей есть возможность, они выступают там. Но, когда такие мастера, как Кузнецов, приезжают назад, это большая радость для всех россиян, интересующихся хоккеем.
Я всячески приветствую такие возвращения, но ждать тенденции на повсеместные камбэки не приходится. Еще раз подчеркну, что лучшая лига мира на данный момент в хоккее – это НХЛ. Но мы тоже не дремлем и развиваемся.
Не важно, верю я или нет в то, реанимирует ли Женя карьеру в России. Это спорт, игры покажут. Если он хороший спортсмен, а он хороший спортсмен, то все будет нормально», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
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