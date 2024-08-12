Генменеджер «Амура» о лимите в КХЛ: «Разрешить всем по 5 иностранцев, нам и «Адмиралу» – по 7, а «Сибири» – 6. Сделать его более благоприятным для клубов с Дальнего Востока»

Генменеджер «Амура» предложил новый вариант лимита на легионеров в КХЛ.

В сезоне-2024/25 будет разрешено заявлять по пять иностранцев на команду.

– В прошлом году вы сказали, что для «Амура» было бы лучше, если бы лимит вообще отменили. Получается, вы удовлетворены возвращением пяти легионеров?

– Да. Я вообще говорил, что не только выступаю за отмену лимита, но если полностью и не отменять лимит, то можно сделать его хотя бы дифференцированным и более благоприятным для клубов с Дальнего Востока.

К примеру, разрешить всем по пять иностранцев, нам и «Адмиралу» – по семь, а «Сибири» шесть – сделать такую градацию, – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.