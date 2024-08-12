Генменеджер «Амура» о лимите в КХЛ: «Разрешить всем по 5 иностранцев, нам и «Адмиралу» – по 7, а «Сибири» – 6. Сделать его более благоприятным для клубов с Дальнего Востока»

Теги Сибирь Амур Вадим Покотило КХЛ Адмирал лимит на легионеров Чемпионат.com Хоккей

Генменеджер «Амура» предложил новый вариант лимита на легионеров в КХЛ.

В сезоне-2024/25 будет разрешено заявлять по пять иностранцев на команду.

– В прошлом году вы сказали, что для «Амура» было бы лучше, если бы лимит вообще отменили. Получается, вы удовлетворены возвращением пяти легионеров?

– Да. Я вообще говорил, что не только выступаю за отмену лимита, но если полностью и не отменять лимит, то можно сделать его хотя бы дифференцированным и более благоприятным для клубов с Дальнего Востока.

К примеру, разрешить всем по пять иностранцев, нам и «Адмиралу» – по семь, а «Сибири» шесть – сделать такую градацию, – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.

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23 комментария
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Тоже давно так считаю. Иностранцы легче едут на ДВ. А нашим примадоннамм дальневосточный коэффициент подавай, а то и вообще не поедут. Я бы для Амура и Адмирала вообще отменил лимит. Куньлунь подмосковный с какого-то перепоя играет без лимита, а дальневосточники с их объективными проблемами вынуждены его соблюдать.
+33
0
+33
Ответ Илья Илья
А Омску 5 или 6?)
5,5, чтобы ни туда и ни сюда, как с часовым поясом :)
+26
-1
+25
А еще ввести восточный коэффициент?
+8
-1
+7
Абсолютно правильное мнение дать некие привилегии клубам с ДВ и новичкам на пару сезонов, если таковые будут...
+7
0
+7
А Омску 5 или 6?)
+7
-1
+6
И считать каждую забитую шайбу - за две!
+8
-3
+5
Ответ Остап Бендер
И считать каждую забитую шайбу - за две!
За каждую победу давать не два,а четыре очка.
+4
-1
+3
Назовитесь китайским клубом и будет вам счастье.
+4
-2
+2
Казалось бы здесь может возникнуть вопрос о равных возможностях, но учитывая, что КХЛ разрешил СКА положить болт на потолок за, то вполне можно разрешить Адмиралу и Амуру по 7 легионеров, я бы еще Куньлуню и Барысу разрешил играть в 6 полевых. Тогда получатся более-менее равные условия
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Ну этим лимит увеличить на легов. А Ротенбергу потолок зарплат поднять лярдов так до 15🤣
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а что вы смеётесь. смотрите на всех этих игроков без контрактов. и кто из них готов ехать на дальний восток. в НХЛ допустим есть неравность условий в выгоде налогов в штатах. Могли бы и пойти на встречу ДВ.
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Очевидно, что в искусственном ограничивании клубов в выборе квалифицированных игроков мало хорошего. Тем более когда возможности у всех довольно таки разные
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Азиатский тотал
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..... а СКА - сколько Роман Борисович захочет.
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Ахаха, вот придумал же)))
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Да всем всё разрешить. Какой то регламент. Вот еще.Играйте как хотите.
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Все правильно, либо потолок повысить или какие-то дополнительные бонусы от профсоюза (если он все еще существует)
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Губа не дура
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Ответ Бамбарбиякиргуда
Ну этим лимит увеличить на легов. А Ротенбергу потолок зарплат поднять лярдов так до 15🤣
Наоборот, уменьшить до 100 миллионов. Все равно поместится. Пусть еще нелепее выглядит то, как он лигу нагибает, подписывая игроков "за еду".
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