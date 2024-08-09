Ротенберг о том, кто СКА интересует из НХЛ: «Лучшие хоккеисты мира. У нас уже 100% комплектация – рассмотрим только праворукого защитника»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, какие игроки из НХЛ интересуют СКА.

В это межсезонье в петербургский клуб из североамериканской лиги перешли россияне Никита Зайцев и Евгений Кузнецов.

– Из игроков еще кто-то интересует ?

– Как я уже сказал, мы всегда ищем лучшие варианты.

Это не имеет значения, из какой лиги. Это в целом лучшие игроки мира. Конечно, мы всегда мониторим всех, следим.

Но ситуация и жизнь диктуют свои условия. На сегодняшний день на это нет необходимости. Но мы всегда открыты к диалогу.

Как я уже говорил ранее, в принципе, у нас 100% комплектация. Только праворукий защитник, может быть. Его мы рассмотрим, – сказал главный тренер СКА .