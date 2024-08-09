Ротенберг о том, кто СКА интересует из НХЛ: «Лучшие хоккеисты мира. У нас уже 100% комплектация – рассмотрим только праворукого защитника»
Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, какие игроки из НХЛ интересуют СКА.
В это межсезонье в петербургский клуб из североамериканской лиги перешли россияне Никита Зайцев и Евгений Кузнецов.
– Из игроков НХЛ еще кто-то интересует СКА?
– Как я уже сказал, мы всегда ищем лучшие варианты.
Это не имеет значения, из какой лиги. Это в целом лучшие игроки мира. Конечно, мы всегда мониторим всех, следим.
Но ситуация и жизнь диктуют свои условия. На сегодняшний день на это нет необходимости. Но мы всегда открыты к диалогу.
Как я уже говорил ранее, в принципе, у нас 100% комплектация. Только праворукий защитник, может быть. Его мы рассмотрим, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Кэйл стопроц ужмется, дабы поиграть в системе с Кузнецовым
А вдруг поможет 😉.....