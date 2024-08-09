Ротенберг о том, кто СКА интересует из НХЛ: «Лучшие хоккеисты мира. У нас уже 100% комплектация – рассмотрим только праворукого защитника»

Теги СКА возможные переходы НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, какие игроки из НХЛ интересуют СКА.

В это межсезонье в петербургский клуб из североамериканской лиги перешли россияне Никита Зайцев и Евгений Кузнецов.

– Из игроков НХЛ еще кто-то интересует СКА?

– Как я уже сказал, мы всегда ищем лучшие варианты.

Это не имеет значения, из какой лиги. Это в целом лучшие игроки мира. Конечно, мы всегда мониторим всех, следим.

Но ситуация и жизнь диктуют свои условия. На сегодняшний день на это нет необходимости. Но мы всегда открыты к диалогу.

Как я уже говорил ранее, в принципе, у нас 100% комплектация. Только праворукий защитник, может быть. Его мы рассмотрим, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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23 комментария
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Праворукого защитника?? Не поможет если есть рукожопый тренер
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150% комплектация
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Ну Макар к тебе не поедет
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Между Макаром и Хьюзом разрываются.
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Ответ leon01
Праворукого защитника?? Не поможет если есть рукожопый тренер
Как тебе не стыдно. У человека система, а ты сразу рукожопый
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Мало. Еще Витязь и Сочи недоукомплектованы.
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Всегда у него все лучшие, а результаты не приходят.
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Есть у меня такой на примете; только у него две руки.
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Макара надо за 8 млн рублей брать
Кэйл стопроц ужмется, дабы поиграть в системе с Кузнецовым
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Даути, Карлссон?
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Мне кажется, Роман Борисович скромничает, он прекрасно сам займет место праворукого защитника первой пятерки, но если будет надо, прекрасно сыграет и в нападении и на воротах подменит; ни к чему искать укрепления с таким универсальным игроком.
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Ответ Tony Norkin
Ну возьмите до кучи ещё звезду из НХЛ и расскажите нам про то как грицук играет в долг. Мы дико посмеемся
Он свои деньги отдаст - лишь бы играть в сильной команде под руководством лучшего тренера
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Ну возьмите до кучи ещё звезду из НХЛ и расскажите нам про то как грицук играет в долг. Мы дико посмеемся
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Можете еще праворукого нападающего подписать, он как раз без контракта сейчас) правда не знаю, играет ли он в хоккей…
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И это результат наплыва игроков СКВ желающих перезаключить контракт со сниженной зарплатой.
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Неплохой хоккеист Макдевид как писал Роттен вряд ли поедет к нему)
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Ты лучше Рома правую руку Дзюбы возьми.
А вдруг поможет 😉.....
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Максим Федотов праворукий уехал в Сочи. Рома с Макаром сравнивал, что не развил молодого до топ уровня.
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Надо в первую очередь подписывать тех кто действительно нужен, а не просто потому что хочется, могу себе позволить.
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судя по количеству ежедневных интервью, рома бросил смотреть нхл. теряет знания.
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Ответ ftw2002@yandex.ru
Он свои деньги отдаст - лишь бы играть в сильной команде под руководством лучшего тренера
Овечкин и Малкин уже очередь забивают . Овечкин точно , судя по сегодняшним новостям . Так что одного благородного грицука не хватит )
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Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
Мало. Еще Витязь и Сочи недоукомплектованы.
Да и в Ладу надо подбросить.
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Ответ aberkorn
судя по количеству ежедневных интервью, рома бросил смотреть нхл. теряет знания.
Ему объяснили , что когда он говорил , что не будет смотреть пиратские трансляции олимпиады , про НХЛ были такие же . Теперь он сосредоточен только на развитии нашего хоккея .
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