«Авангард» подпишет форварда «Ак Барса» Галиева («Бизнес Online»)

Станислав Галиев переходит в «Авангард» из «Ак Барса».

32-летний нападающий пополнит состав «Авангарда» в ближайшее время, сообщает «Бизнес Online».

находится в статусе неограниченно свободного агента после завершения контракта с « ». Форвард играл в клубе из Татарстана на протяжении двух предыдущих сезонов.

Ранее стало известно, что лидер « » Владимир Ткачев порвал ахиллово сухожилие и пропустит около полугода.

В прошлом сезоне Галиев набрал 23 (7+16) балла при полезности «плюс 10» в 61 матче Фонбет чемпионата . В 5 играх плей-офф он очками не отметился.

В общей сложности на данный момент Станислав набрал 207 (103+104) баллов в 383 матчах в регулярных чемпионатах КХЛ.