«Авангард» подпишет форварда «Ак Барса» Галиева («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Авангард возможные переходы КХЛ Станислав Галиев Хоккей

Станислав Галиев переходит в «Авангард» из «Ак Барса».

32-летний нападающий пополнит состав «Авангарда» в ближайшее время, сообщает «Бизнес Online».

Станислав Галиев находится в статусе неограниченно свободного агента после завершения контракта с «Ак Барсом». Форвард играл в клубе из Татарстана на протяжении двух предыдущих сезонов.

Ранее стало известно, что лидер «Авангарда» Владимир Ткачев порвал ахиллово сухожилие и пропустит около полугода.

В прошлом сезоне Галиев набрал 23 (7+16) балла при полезности «плюс 10» в 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ. В 5 играх плей-офф он очками не отметился.

В общей сложности на данный момент Станислав набрал 207 (103+104) баллов в 383 матчах в регулярных чемпионатах КХЛ.

3 комментария
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Казань завязала с хоккеем?
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Под Драйзайтля платежку чистят?
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Ответ mars
Казань завязала с хоккеем?
Похоже на то, всю команду перевернули с ног на голову 🤦
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