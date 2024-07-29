«Авангард» подпишет форварда «Ак Барса» Галиева («Бизнес Online»)
Станислав Галиев переходит в «Авангард» из «Ак Барса».
32-летний нападающий пополнит состав «Авангарда» в ближайшее время, сообщает «Бизнес Online».
Станислав Галиев находится в статусе неограниченно свободного агента после завершения контракта с «Ак Барсом». Форвард играл в клубе из Татарстана на протяжении двух предыдущих сезонов.
Ранее стало известно, что лидер «Авангарда» Владимир Ткачев порвал ахиллово сухожилие и пропустит около полугода.
В прошлом сезоне Галиев набрал 23 (7+16) балла при полезности «плюс 10» в 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ. В 5 играх плей-офф он очками не отметился.
В общей сложности на данный момент Станислав набрал 207 (103+104) баллов в 383 матчах в регулярных чемпионатах КХЛ.