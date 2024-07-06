Никита Зайцев: «СКА – лучшее место в России, чтобы играть в хоккей. Не хотелось в НХЛ подписывать контракты на год, нужна была стабильность»

Теги СКА болельщики Чикаго НХЛ КХЛ Никита Зайцев Матч ТВ Хоккей

Никита Зайцев рассказал, почему решил вернуться в КХЛ.

32-летний защитник в это межсезонье стал игроком СКА. До этого российский игрок провел 8 сезонов в НХЛ.

– У вас наверняка были варианты в НХЛ, но почему вы решили приехать в КХЛ?

– Много причин на самом деле. В первую очередь – семья. Дети сейчас находятся в России, ходят в школу. Да и вообще, мы сели всей семьей, обсудили и приняли такое решение.

Не хотелось ждать какие-то варианты в НХЛ, подписывать контракты на год. Нужна была стабильность.

– На вас ведь и другие клубы КХЛ претендовали.

– Честно говоря, с другими командами я особо не вел переговоры. Я закончил сезон в НХЛ, и у нас был разговор конкретно со СКА. Один-два клуба в России проявили поверхностный интерес, но в конкретику мы не пошли.

Понимал, что хочу играть в СКА, что там собирается классная команда. Подписали не только много хороших молодых ребят, но и ветеранов, которые знают, как выигрывать кубки. Меня это все заинтересовало. Отличный город, болельщики.

Мне кажется, это лучшее место в России, чтобы играть в хоккей, – сказал защитник СКА Никита Зайцев.

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30 комментариев
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В СКА ,блин, такая стабильность , что игрокам после одного сезона с четырехлетним контрактом указывает на Сочи, Витязь или Ладу
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Забыл добавить: А Роман Борисович лучщий тренер современности!
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Контракт подписан теперь стандартные слова о безграничной любви Питерскому СКА.
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Неважно, где играть в хоккей, главное, чтобы по системе богоподобного Ромки.
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Наигрался человек в НХЛ. Понял, что приятные на ощупь конверты и всякие не менее осязаемые плюшки гораздо лучше.
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Понимал что больше столько бабок мне не даст никто и поэтому я выбрал сосок
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Потом попросят переподписать в сторону уменьшения)
+7
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Зачем выкладываться в НХЛ? Можно стабильно в пол ноги катать в СКА...
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Тебе Никита думаю и на год бы там не предложили!
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Ответ R.G.96
В СКА ,блин, такая стабильность , что игрокам после одного сезона с четырехлетним контрактом указывает на Сочи, Витязь или Ладу
Можно и в Хабаровск
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Ответ YakudzaVolk
В НХЛ-то поди за хлеб и воду играл)
В НХЛ прозрачная система контрактов. Больше 1.5 млн ему сейчас бы никто не дал при таком уровне. Половина на налог уйдет. Жизнь дороже в штатах. А тут кайф. Налог низкий, официально по контракту 50 млн. Остальное в конверте. Или вы всерьез верите, что игроку из НХЛ в хот-доге дали всего 50 млн?
+6
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Через полгода будет искать дом в Сочи, если повезёт )
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В СКА все стабильно: начинаешь в Петербурге,а дальше на выбор-от Сочи до Хабаровска
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+4
В Сочи через год поедешь, а потом в ладу, вот тебе и стабильность
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+2
Ответ McGregor
Наигрался человек в НХЛ. Понял, что приятные на ощупь конверты и всякие не менее осязаемые плюшки гораздо лучше.
В НХЛ-то поди за хлеб и воду играл)
+6
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Вот же подлиза
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Ответ Ярославец75
Забыл добавить: А Роман Борисович лучщий тренер современности!
Вообще-то не современности, а за всю историю
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Чем зайчики отличаются от кроликов? Зайчики живут в лесу, а кролики - где обильно кормят...
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ХК Стабильность.
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Этого добра у нас завались.
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Ответ Алексей Тор
Контракт подписан теперь стандартные слова о безграничной любви Питерскому СКА.
С детства за СКА....
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Ответ shab71
Зачем выкладываться в НХЛ? Можно стабильно в пол ноги катать в СКА...
Один такой уже докатался до Хабаровска
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Стабильность наше всё. Ещё бы добавил, кто если не он. Другой придёт воровать начнёт
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На год подписывают с теми на кого ставки нет. Так что там ты просто не нужен. А здесь можно бабла заработать, не усераясь.
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Значит на хрен ты в НХЛ ни кому не нужен.
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в нхл слабых игроков не держат, а в кхл самое место, как Ковальчук в Спартаке
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тебе в кхл самое место
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Будь готов к переезду в Сочи ))
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