Никита Зайцев: «СКА – лучшее место в России, чтобы играть в хоккей. Не хотелось в НХЛ подписывать контракты на год, нужна была стабильность»

Никита Зайцев рассказал, почему решил вернуться в КХЛ.

32-летний защитник в это межсезонье стал игроком СКА. До этого российский игрок провел 8 сезонов в НХЛ.

– У вас наверняка были варианты в НХЛ, но почему вы решили приехать в КХЛ?

– Много причин на самом деле. В первую очередь – семья. Дети сейчас находятся в России, ходят в школу. Да и вообще, мы сели всей семьей, обсудили и приняли такое решение.

Не хотелось ждать какие-то варианты в НХЛ, подписывать контракты на год. Нужна была стабильность.

– На вас ведь и другие клубы КХЛ претендовали.

– Честно говоря, с другими командами я особо не вел переговоры. Я закончил сезон в НХЛ, и у нас был разговор конкретно со СКА. Один-два клуба в России проявили поверхностный интерес, но в конкретику мы не пошли.

Понимал, что хочу играть в СКА, что там собирается классная команда. Подписали не только много хороших молодых ребят, но и ветеранов, которые знают, как выигрывать кубки. Меня это все заинтересовало. Отличный город, болельщики.

Мне кажется, это лучшее место в России, чтобы играть в хоккей, – сказал защитник СКА Никита Зайцев.