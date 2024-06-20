Маркстрем об обмене в «Нью-Джерси»: «Для меня это огромный вызов. «Девилс» – команда с высокими ожиданиями»
Якоб Маркстрем высказался о своем обмене из «Калгари» в «Нью-Джерси».
«Для меня это огромный вызов. «Нью-Джерси» – большая команда с высокими ожиданиями, и вратарь подвергается здесь давлению. Но я уже был в командах, где на голкиперов давят, это было в Канаде.
Знаю, чего от меня ждут, и тем, кто меня знает, известно, что я просто хочу выигрывать матчи. И когда мы не побеждаем, самый строгий критик – это я сам. Ну а сейчас я очень рад и в восторге от перехода», – сказал швед.