Маркстрем об обмене в «Нью-Джерси»: «Для меня это огромный вызов. «Девилс» – команда с высокими ожиданиями»

Теги Нью-Джерси НХЛ Якоб Маркстрем Хоккей

Якоб Маркстрем высказался о своем обмене из «Калгари» в «Нью-Джерси».

«Для меня это огромный вызов. «Нью-Джерси» – большая команда с высокими ожиданиями, и вратарь подвергается здесь давлению. Но я уже был в командах, где на голкиперов давят, это было в Канаде.

Знаю, чего от меня ждут, и тем, кто меня знает, известно, что я просто хочу выигрывать матчи. И когда мы не побеждаем, самый строгий критик – это я сам. Ну а сейчас я очень рад и в восторге от перехода», – сказал швед.

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