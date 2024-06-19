ИИХФ назвала Натали Спунер лучшей хоккеисткой сезона. Канадка выиграла женский ЧМ и стала лучшей по голам и очкам в PWHL
ИИХФ назвала Натали Спунер лучшей хоккеисткой сезона.
Форвард женской сборной Канады выиграла приз для хоккеистки года, учрежденный ИИХФ в прошлом году. Первой его обладательницей стала форвард женской сборной США Хилари Найт.
33-летняя Спунер набрала 33,6% по итогам голосования (70% выборщиков – журналисты, 30% – «члены семьи» ИИХФ), опередив американку Александру Карпрентер (14,6%) и свою соотечественницу Мари-Филип Пулен (11,5%).
Среди европейских хоккеисток лучший результат показала швейцарка Алина Мюллер – 4-е место с 9,1%.
В минувшем сезоне Спунер выиграла женский ЧМ со сборной Канады (4 очка в 7 играх на турнире, 1+3), а также стала лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата в дебютном сезоне PWHL (27 очков в 24 играх за «Торонто», 20+7).
The award is intended for the player who excelled at BOTH the IIHF level (Women’s Worlds, World U18 Women’s) AND in a domestic league of the highest calibre for that country.
https://www.iihf.com/en/news/61783/spooner_runs_away_with_player_of_the_year_honours
Но да, я думал, что победит Пулен. У нее более сильный ЧМ, и в PWHL по очкам разделила 2-е место. Плюс бэкграунд, но нет)
Возможно, дело и в том, что запоминается лучше последнее. У женщин ЧМ прошел раньше и мог повлиять на выборщиков меньше)