ИИХФ назвала Натали Спунер лучшей хоккеисткой сезона. Канадка выиграла женский ЧМ и стала лучшей по голам и очкам в PWHL

ИИХФ назвала Натали Спунер лучшей хоккеисткой сезона.

Форвард женской сборной Канады выиграла приз для хоккеистки года, учрежденный в прошлом году. Первой его обладательницей стала форвард женской сборной США Хилари Найт.

33-летняя Спунер набрала 33,6% по итогам голосования (70% выборщиков – журналисты, 30% – «члены семьи» ИИХФ), опередив американку Александру Карпрентер (14,6%) и свою соотечественницу Мари-Филип Пулен (11,5%).

Среди европейских хоккеисток лучший результат показала швейцарка Алина Мюллер – 4-е место с 9,1%.

В минувшем сезоне Спунер выиграла женский ЧМ со сборной Канады (4 очка в 7 играх на турнире, 1+3), а также стала лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата в дебютном сезоне (27 очков в 24 играх за «Торонто», 20+7).