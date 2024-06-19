ИИХФ назвала Натали Спунер лучшей хоккеисткой сезона. Канадка выиграла женский ЧМ и стала лучшей по голам и очкам в PWHL

Теги ИИХФ рейтинги чемпионат мира жен сборная Канады жен сборная США жен сборная Швейцарии жен Мари-Филип Пулен Алина Мюллер Александра Карпентер Натали Спунер PWHL Хоккей

ИИХФ назвала Натали Спунер лучшей хоккеисткой сезона.

Форвард женской сборной Канады выиграла приз для хоккеистки года, учрежденный ИИХФ в прошлом году. Первой его обладательницей стала форвард женской сборной США Хилари Найт. 

33-летняя Спунер набрала 33,6% по итогам голосования (70% выборщиков – журналисты, 30% – «члены семьи» ИИХФ), опередив американку Александру Карпрентер (14,6%) и свою соотечественницу Мари-Филип Пулен (11,5%). 

Среди европейских хоккеисток лучший результат показала швейцарка Алина Мюллер – 4-е место с 9,1%. 

В минувшем сезоне Спунер выиграла женский ЧМ со сборной Канады (4 очка в 7 играх на турнире, 1+3), а также стала лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата в дебютном сезоне PWHL (27 очков в 24 играх за «Торонто», 20+7). 

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9 комментариев
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Ответ sed3009
Пасиба! Элитпроспект рулит, Саша)
Надо пользоваться, пока не купил никто)
+2
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+2
Ответ sed3009
Она кем то приходится нашему Спунеру?
Нет. У нее 2 брата играли, но только на студенческом уровне.
+1
0
+1
Она кем то приходится нашему Спунеру?
0
0
0
Ответ Александр Балабанов
Нет. У нее 2 брата играли, но только на студенческом уровне.
Пасиба! Элитпроспект рулит, Саша)
0
0
0
Ответ Александр Балабанов
Надо пользоваться, пока не купил никто)
Не шути так(
0
0
0
Ответ Shaiba Bash
За что ей приз? За сезон в PWHL? ИИХФ же вручает награды за игру в сборной
Ну это не так. Читаем регламент -

The award is intended for the player who excelled at BOTH the IIHF level (Women’s Worlds, World U18 Women’s) AND in a domestic league of the highest calibre for that country.

https://www.iihf.com/en/news/61783/spooner_runs_away_with_player_of_the_year_honours

Но да, я думал, что победит Пулен. У нее более сильный ЧМ, и в PWHL по очкам разделила 2-е место. Плюс бэкграунд, но нет)
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Ответ Александр Балабанов
Ну это не так. Читаем регламент - The award is intended for the player who excelled at BOTH the IIHF level (Women’s Worlds, World U18 Women’s) AND in a domestic league of the highest calibre for that country. https://www.iihf.com/en/news/61783/spooner_runs_away_with_player_of_the_year_honours Но да, я думал, что победит Пулен. У нее более сильный ЧМ, и в PWHL по очкам разделила 2-е место. Плюс бэкграунд, но нет)
Тогда у мужчин Червенка получил приз за классный ЧМ?
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Ответ Shaiba Bash
Тогда у мужчин Червенка получил приз за классный ЧМ?
Мы же не можем залезть в голову голосователям, которые оценивали эту сумму. В целом есть ощущение, что у мужчин привязка к ЧМ больше.

Возможно, дело и в том, что запоминается лучше последнее. У женщин ЧМ прошел раньше и мог повлиять на выборщиков меньше)
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