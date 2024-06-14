Экс-игрок «Спартака» Ткачук о селекции: «Ружичка и Миронов – это усиление. Когда приезжаешь за границу, то в понимании местных ты как иностранец должен давать результат»

Алексей Ткачук поделился мыслями о трансферах «Спартака».

«Мы увидим только в новом сезоне, кто как начнет выступать. Хоккеист в одной команде может хорошо играть, в другой – нет, с одним тренером у него получается, а с другим – нет.

Думаю, Адам Ружичка и Андрей Миронов – это усиление, но все покажет сезон. Мы предполагаем, что они должны хорошо сыграть, а как они это сделают, понять пока не можем.

На моей памяти были случаи, когда брали хорошего игрока, а человек вообще никак не удовлетворяет, и зачем он нужен тогда?

Когда приезжаешь играть за границу, подписываешь контракт, то в понимании местных ты как иностранец должен давать результат. С этой точки зрения и строится селекция.

Начало сезона ни о чем не говорит, тем более какие-то предсезонные игры.

Скажу так, как только «Спартак» сыграет матчей 10-15, будет ясно, кто на что способен», – сказал серебряный призер чемпионата СССР и обладатель Кубка Шпенглера в составе «Спартака» Алексей Ткачук.