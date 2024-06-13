Левшунов – лучший защитник драфта НХЛ по мнению сайта лиги, Байум – 2-й, Силаев – 3-й
Антон Силаев вошел в тройку лучших защитников драфта в рейтинге сайта НХЛ.
Официальный сайт лиги опубликовал список из десяти лучших защитников предстоящего драфта НХЛ-2024. В топ-3 рейтинга попал Антон Силаев из «Торпедо».
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Артем Левшунов (университет Мичигана, NCAA);
2. Зеев Байум (университет Денвера, NCAA);
3. Антон Силаев («Торпедо», КХЛ);
4. Зейн Парех («Сагино», OHL);
5. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс», OHL);
6. Картер Якемчук («Калгари», WHL);
7. Стиан Сольберг («Волеренга», Норвегия);
8. Адам Иржичек («Пльзень», Чехия);
9. Лео Салин Валлениус (молодежная команда «Векше», Швеция);
10. Эрик Эмери (сборная США U-18, USHL).