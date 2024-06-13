Левшунов – лучший защитник драфта НХЛ по мнению сайта лиги, Байум – 2-й, Силаев – 3-й

Антон Силаев вошел в тройку лучших защитников драфта в рейтинге сайта НХЛ.

Официальный сайт лиги опубликовал список из десяти лучших защитников предстоящего драфта НХЛ-2024. В топ-3 рейтинга попал из «Торпедо».

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. (университет Мичигана, );

2. Зеев Байум (университет Денвера, NCAA);

3. Антон Силаев (« », );

4. Зейн Парех («Сагино», OHL);

5. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс», OHL);

6. Картер Якемчук («Калгари», WHL);

7. Стиан Сольберг («Волеренга», Норвегия);

8. Адам Иржичек («Пльзень», Чехия);

9. Лео Салин Валлениус (молодежная команда «Векше», Швеция);

10. Эрик Эмери (сборная США U-18, USHL).