Тарасенко сделал передачу во 2-м матче финала с «Эдмонтоном». У него 3 броска, 2 хита, 2 блока и «+1» за 11:02

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко сделал передачу во 2-м матче финала с «Эдмонтоном».

Форвард «Флориды» ассистировал при первой шайбе своей команды во втором матче финальной серии с «Ойлерс» (4:1, 2-0). 

В 19 играх в текущем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 7 (3+4) очков при полезности «+5». 

Сегодня Владимир (11:02, 3:13 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, сделал 2 блока, применил 2 силовых приема.

5 комментариев
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Ответ Bartez1986
А почему не останется? Его вроде и подписывали не как голеадора-бомбардира, а для глубины состава, что очень важно в плове. Со своей ролью Володя справляется. Хороший опытный игрок, что и нужно было пантерам
Кепка. Думается, Владимир захочет ту же пятерку как минимум, вряд-ли Кошки ее найдут.
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Ответ Амфитрион
Набирает мало, играет мало, но полезно и нужно. Во Флориде не останется, но контракт наверняка найдет.
А почему не останется? Его вроде и подписывали не как голеадора-бомбардира, а для глубины состава, что очень важно в плове. Со своей ролью Володя справляется. Хороший опытный игрок, что и нужно было пантерам
+1
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Набирает мало, играет мало, но полезно и нужно. Во Флориде не останется, но контракт наверняка найдет.
+1
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Их звено в полном порядке. Ещё и в нужные моменты забивают.
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Ответ Амфитрион
Набирает мало, играет мало, но полезно и нужно. Во Флориде не останется, но контракт наверняка найдет.
Конечно найдёт. У него так-то 20+ шайб и 55 очков по сезону. Тем более Тарас никогда не увлекался выбиванием денег. Кстати и во Флориде может остаться, так как пантерам не факт, что удастся Райнхарта сохранить. А тут есть дешевый Тарасенко под боком, да ещё и с отличной химией с финнами - Лунделлом (которого тоже подписывать нужно) и Лустарайненом. Вообще у Флориды интересное межсезонье намечается, ещё и Монтур без контракта и последние сезоны у Беннета и Верхаге. Всю банду они не сохранят, если по рынку писать будут. И интересно кто именно на выход. Есть у меня мнение, что как раз Райнхарт, потому что он сейчас на пике, ему желательно заключать контракт жизни, и требовать агент может по праву от 9 млн. - пантеры с 10 млн. Барковым и Бобровским, + 9,5 млн. Ткачука не потянут.
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