Тарасенко сделал передачу во 2-м матче финала с «Эдмонтоном». У него 3 броска, 2 хита, 2 блока и «+1» за 11:02

Владимир Тарасенко сделал передачу во 2-м матче финала с «Эдмонтоном».

Форвард «Флориды» ассистировал при первой шайбе своей команды во втором матче финальной серии с «Ойлерс» (4:1, 2-0).

В 19 играх в текущем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 7 (3+4) очков при полезности «+5».

Сегодня Владимир (11:02, 3:13 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, сделал 2 блока, применил 2 силовых приема.