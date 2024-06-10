Дементьев о драфте НХЛ: «Составляющие рейтинги преследуют цель – цитируемость. Сделать это у компьютера одному человеку невозможно, расходы неимоверные»
Алексей Дементьев высказался о значении рейтингов в преддверии драфта НХЛ.
«В преддверии драфта НХЛ в последние годы появляется огромное количество рейтингов хоккеистов. Зачастую составляющие эти рейтинги люди и организации преследуют лишь свою цель – цитируемость.
Для того чтобы создать объективный рейтинг двухсот хоккеистов, нужны опытные скауты, их присутствие во всех хоккейных регионах и различных турнирах.
Помимо хоккея, нужно знать личностные качества претендентов. Расходы неимоверные, и сделать это за столом у компьютера одному человеку невозможно.
Есть пара людей, имеющих доступ к инсайдерской информации от клубов, обладающих серьезным скаутским опытом и делающих неплохие рейтинги. Вот и все.
Я говорю своим клиентам, что нет никакого смысла обращать внимание на рейтинги в общем доступе.
Если вы достойны быть выбранным, то самый главный рейтинг будет публиковаться во время драфта», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.