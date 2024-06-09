Турнир четырех наций пройдет в Монреале и Бостоне

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Турнир четырех наций под эгидой НХЛ пройдет в Монреале и Бостоне.

В первой игре 12 февраля сборная Канады будет противостоять Швеции на арене Bell Centre в Монреале. 13 февраля сборная США сыграет там с командой Финляндии.

15 февраля Финляндия сыграет против Швеции, США – с Канадой.

После этого состоятся матчи на арене TD Garden в Бостоне. 17 февраля там пройдут игры Финляндии с Канадой и США против Швеции.

Финал состоится 20 февраля.

Все матчи в рамках Турнира четырех наций будут проходить в соответствии с правилами НХЛ. Каждая команда проведет по три матча в рамках кругового турнира, после чего две лучшие сыграют в финальной игре. 

Напомним, в феврале НХЛ объявила о проведении в феврале 2025 года международного турнира среди сборных. Российская команда не вошла в число участников. В турнире примут участие команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

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1 комментарий
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Туда бы ещё Россию с Чехией. Хотя кому мы сейчас нужны
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