Друри о Какко: «Продолжим стараться и делать все, чтобы помочь раскрыть потенциал. Ему только 23 года, молодой хоккеист. Посмотрите, что сделал Лафреньер»

Крис Друри заявил, что верит в развитие Каапо Какко в «Рейнджерс».

23-летний нападающий становится ограниченно свободным агентом после завершения договора с зарплатой 2,1 миллиона долларов в год.

Финский форвард – второй номер драфта НХЛ-2019.

В нынешнем сезоне набрал 19 (13+6) очков в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 2 (1+1) балла в 15 играх.

«В это же время в прошлом году мы говорили по поводу и опровергали слухи о том, что я пытаюсь обменять его. Спустя год посмотрите, что он сделал.

Какко – молодой хоккеист. Ему только 23 года. Мы продолжим стараться и делать все возможное, чтобы помочь ему раскрыть потенциал», – сказал генеральный менеджер « » .