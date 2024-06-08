Друри о Какко: «Продолжим стараться и делать все, чтобы помочь раскрыть потенциал. Ему только 23 года, молодой хоккеист. Посмотрите, что сделал Лафреньер»

Теги Рейнджерс Крис Друри НХЛ Алексис Лафреньер Каапо Какко Хоккей

Крис Друри заявил, что верит в развитие Каапо Какко в «Рейнджерс».

23-летний нападающий становится ограниченно свободным агентом после завершения договора с зарплатой 2,1 миллиона долларов в год.

Финский форвард – второй номер драфта НХЛ-2019.

В нынешнем сезоне Каапо Какко набрал 19 (13+6) очков в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 2 (1+1) балла в 15 играх.

«В это же время в прошлом году мы говорили по поводу Алексиса Лафреньера и опровергали слухи о том, что я пытаюсь обменять его. Спустя год посмотрите, что он сделал.

Какко – молодой хоккеист. Ему только 23 года. Мы продолжим стараться и делать все возможное, чтобы помочь ему раскрыть потенциал», – сказал генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри.

2 комментария
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Парень старается, но очень мало забивает
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Слафковский был в похожей роли, однако раскрылся.
Какко видимо уже все, по крайней мере в Рейнджерс.
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