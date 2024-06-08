Друри о Какко: «Продолжим стараться и делать все, чтобы помочь раскрыть потенциал. Ему только 23 года, молодой хоккеист. Посмотрите, что сделал Лафреньер»
Крис Друри заявил, что верит в развитие Каапо Какко в «Рейнджерс».
23-летний нападающий становится ограниченно свободным агентом после завершения договора с зарплатой 2,1 миллиона долларов в год.
Финский форвард – второй номер драфта НХЛ-2019.
В нынешнем сезоне Каапо Какко набрал 19 (13+6) очков в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 2 (1+1) балла в 15 играх.
«В это же время в прошлом году мы говорили по поводу Алексиса Лафреньера и опровергали слухи о том, что я пытаюсь обменять его. Спустя год посмотрите, что он сделал.
Какко – молодой хоккеист. Ему только 23 года. Мы продолжим стараться и делать все возможное, чтобы помочь ему раскрыть потенциал», – сказал генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри.
Какко видимо уже все, по крайней мере в Рейнджерс.