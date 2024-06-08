«Баффало» готов обменять 11-й выбор на драфте НХЛ. Клуб взамен хочет форварда в топ-6

«Баффало» может обменять выбор в первом раунде драфта НХЛ.

«Сэйбрс» открыты к тому, чтобы совершить сделку со своим 11-м выбором в первом раунде драфта НХЛ-2024.

Об этом рассказал . Журналист считает, что «Баффало» хотел бы усилить состав команды нападающим в первые два звена.

В прошлом сезоне клуб занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

« » не выходит в плей-офф Кубка Стэнли на протяжении 13 сезонов подряд.