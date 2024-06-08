«Баффало» готов обменять 11-й выбор на драфте НХЛ. Клуб взамен хочет форварда в топ-6

Теги Баффало НХЛ Драфт НХЛ Эллиотт Фридман Хоккей

«Баффало» может обменять выбор в первом раунде драфта НХЛ.

«Сэйбрс» открыты к тому, чтобы совершить сделку со своим 11-м выбором в первом раунде драфта НХЛ-2024.

Об этом рассказал Эллиотт Фридман. Журналист считает, что «Баффало» хотел бы усилить состав команды нападающим в первые два звена.

В прошлом сезоне клуб занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Баффало» не выходит в плей-офф Кубка Стэнли на протяжении 13 сезонов подряд.

7 комментариев
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Ответ mitos
Генцел?
Он через 3 недели неограниченно свободный агент, сейчас за него можно получить только 6-7 раунд если кто-то захочет попытаться договориться о новом контракте до открытия рынка
+5
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+5
Марнер еще, как вариант
+2
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+2
Генцел?
+1
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Киллорна пусть из уток забирают
+1
-1
0
Кейн свободен, не надо пики тратить
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Стэм....)
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Ответ Max Linevich
Марнер еще, как вариант
Торонто так его и отдаст соседям по дивизиону)
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