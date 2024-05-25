«Флорида» проиграла в овертайме матча плей-офф впервые с 2016 года. Серия из 11 побед подряд стала 2-й в истории НХЛ

«Флорида» проиграла в овертайме матча плей-офф впервые с 2016 года.

Клуб из Нью-Йорка сравнял счет в финале Восточной конференции Кубка Стэнли, обыграв «Пантерс» (2:1 ОТ, 1-1).

Южане проиграли в овертайме матча плей-офф впервые с 2016 года, когда уступили «Айлендерс» в 6-й игре серии первого раунда (1:2 2ОТ).

После этого последовали 11 побед подряд – вплоть до сегодняшнего матча (с 2021 по 2024 годы).

Эта серия побед в овертаймах матчей плей-офф стала 2-й в истории лиги. Рекордом владеет «Монреаль» (14 побед подряд с 1993 по 1998 годы).