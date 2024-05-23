Задоров об игре в плей-офф и контракте: «Откуда вы берете эти цифры, с дерева? Пора перестать слушать журналистов из Эдмонтона»

Теги Ванкувер НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров ответил на вопрос относительно истекающего контракта.

Соглашение защитника «Ванкувера» с зарплатой 3,75 миллиона долларов в год завершается в этом сезоне.

В «Кэнакс» хоккеист перешел по ходу сезона из «Калгари». В плей-офф россиянин набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.

Журналист Фрэнк Серавалли ранее предположил, что Задоров может получить 6-летний контракт с зарплатой 6 миллионов долларов в год.

«Как вы считаете, сколько я должен зарабатывать? Я не знаю, откуда вы берете эти цифры, с дерева?

Вам пора перестать слушать журналистов из Эдмонтона», – сказал защитник «Ванкувера» Никита Задоров.

Хоккеист также отметил, что хотел бы остаться в Кэнакс».

4 комментария
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А Серавалли с каких пор стал журналистом из Эдмонтона?
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Нормально ему Эдмонтон жопу поджарил за время игры в Калгари и Ванкувере, значит. На месте ГМ Ойлерз предложил бы ему контракт летом чисто ради прикола)
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- так ведь других нет!..
- вот никаких и не читайте.
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Бестактный америкашка выставляет себя плохим человеком
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