Задоров об игре в плей-офф и контракте: «Откуда вы берете эти цифры, с дерева? Пора перестать слушать журналистов из Эдмонтона»

Никита Задоров ответил на вопрос относительно истекающего контракта.

Соглашение защитника « » с зарплатой 3,75 миллиона долларов в год завершается в этом сезоне.

В «Кэнакс» хоккеист перешел по ходу сезона из «Калгари». В плей-офф россиянин набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.

Журналист Фрэнк Серавалли ранее предположил, что Задоров может получить 6-летний контракт с зарплатой 6 миллионов долларов в год.

«Как вы считаете, сколько я должен зарабатывать? Я не знаю, откуда вы берете эти цифры, с дерева?

Вам пора перестать слушать журналистов из Эдмонтона», – сказал защитник «Ванкувера» .

Хоккеист также отметил, что хотел бы остаться в Кэнакс».