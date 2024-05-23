Задоров об игре в плей-офф и контракте: «Откуда вы берете эти цифры, с дерева? Пора перестать слушать журналистов из Эдмонтона»
Никита Задоров ответил на вопрос относительно истекающего контракта.
Соглашение защитника «Ванкувера» с зарплатой 3,75 миллиона долларов в год завершается в этом сезоне.
В «Кэнакс» хоккеист перешел по ходу сезона из «Калгари». В плей-офф россиянин набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.
Журналист Фрэнк Серавалли ранее предположил, что Задоров может получить 6-летний контракт с зарплатой 6 миллионов долларов в год.
«Как вы считаете, сколько я должен зарабатывать? Я не знаю, откуда вы берете эти цифры, с дерева?
Вам пора перестать слушать журналистов из Эдмонтона», – сказал защитник «Ванкувера» Никита Задоров.
Хоккеист также отметил, что хотел бы остаться в Кэнакс».
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