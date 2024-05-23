Петтерссон с января играл на фоне травмы колена. Форвард «Ванкувера» забил 1 гол в 13 матчах плей-офф НХЛ

Элиас Петтерссон заявил, что играл на фоне повреждения.

« » уступил «Эдмонтону» (2:3, 3-4) в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли.

забросил 1 шайбу в 13 матчах этого плей-офф. В общей сложности в розыгрыше Кубка Стэнли форвард набрал 6 (1+5) очков.

На пресс-конференции по итогам сезона шведский хоккеист рассказал, что с января играл на фоне травмы колена.

«Чем дальше, тем больше боли я чувствовал», – сказал игрок.