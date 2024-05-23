Петтерссон с января играл на фоне травмы колена. Форвард «Ванкувера» забил 1 гол в 13 матчах плей-офф НХЛ

Теги травмы Кубок Стэнли Ванкувер НХЛ Элиас Петтерссон Хоккей

Элиас Петтерссон заявил, что играл на фоне повреждения.

«Ванкувер» уступил «Эдмонтону» (2:3, 3-4) в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли.

Элиас Петтерссон забросил 1 шайбу в 13 матчах этого плей-офф. В общей сложности в розыгрыше Кубка Стэнли форвард набрал 6 (1+5) очков.

На пресс-конференции по итогам сезона шведский хоккеист рассказал, что с января играл на фоне травмы колена.

«Чем дальше, тем больше боли я чувствовал», – сказал игрок.

6 комментариев
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Ответ may1945
Как раз у него и просела статистика после НГ.
хотя бы стату его глянули, что ли.
январь 2 - 11: 9 + 5 в 6 играх.
январь 13 - 27: 7 + 4 в 8 играх.
в первой половине была пиковая результативность, во второй - выше средней. за весь январь - 16 + 9 в 14 играх.
спад наступил в апреле, но тогда он играл на уровне ноября-декабря. какие-то отмазки. и почему ему не дали время отдохнуть и восстановиться перед пловом?
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он сам как фон. Но, конечно же,-здоровья!
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Странно, команда уверенно идёт в зоне плей офф,мог спокойно лечиться, готовится к плей офф...
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Шведы они такие !!! 😁🤔🤔🤔
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Ответ vulturecrow
хотя бы стату его глянули, что ли. январь 2 - 11: 9 + 5 в 6 играх. январь 13 - 27: 7 + 4 в 8 играх. в первой половине была пиковая результативность, во второй - выше средней. за весь январь - 16 + 9 в 14 играх. спад наступил в апреле, но тогда он играл на уровне ноября-декабря. какие-то отмазки. и почему ему не дали время отдохнуть и восстановиться перед пловом?
Да, не посмотрел. Вы правы. Значит просто мне так показалось. За Ванкувером не слежу, только хайлайты иногда и статистику Петерссона. Тоже верно, зачем было ему играть с травмой колена, если можно было подлечиться. Хотя… может он сейчас на операцию ляжет🤷🏻‍♂️
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