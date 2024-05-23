Петтерссон с января играл на фоне травмы колена. Форвард «Ванкувера» забил 1 гол в 13 матчах плей-офф НХЛ
Элиас Петтерссон заявил, что играл на фоне повреждения.
«Ванкувер» уступил «Эдмонтону» (2:3, 3-4) в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли.
Элиас Петтерссон забросил 1 шайбу в 13 матчах этого плей-офф. В общей сложности в розыгрыше Кубка Стэнли форвард набрал 6 (1+5) очков.
На пресс-конференции по итогам сезона шведский хоккеист рассказал, что с января играл на фоне травмы колена.
«Чем дальше, тем больше боли я чувствовал», – сказал игрок.
январь 2 - 11: 9 + 5 в 6 играх.
январь 13 - 27: 7 + 4 в 8 играх.
в первой половине была пиковая результативность, во второй - выше средней. за весь январь - 16 + 9 в 14 играх.
спад наступил в апреле, но тогда он играл на уровне ноября-декабря. какие-то отмазки. и почему ему не дали время отдохнуть и восстановиться перед пловом?