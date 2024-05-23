ЦСКА получил 1000 рублей компенсации за обмен Дитца в «Авангард» (Metaratings)

Даррен Дитц перешел в «Авангард» из ЦСКА за компенсацию в 1000 рублей.

Об этом сообщает Metaratings.

Обмен был совершен 2 мая. Вскоре после этого омский клуб заключил с 30-летним защитником контракт на 2 года.

В прошедшем регулярном чемпионате Дитц провел 55 игр за ЦСКА и набрал 22 (8+14) очка.

В плей-офф защитник сыграл 5 матчей и отметился 1 (1+0) баллом.

Одна тысяча рублей – минимальный размер денежной компенсации по действующим правилам КХЛ.