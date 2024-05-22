Панарин о Бобровском: «Он мой лучший друг в хоккее. Можем целый день говорить о чем угодно. Замечательный человек»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин назвал Сергея Бобровского своим лучшим другом в хоккее.

Форвард «Рейнджерс» и вратарь «Флориды» будут противостоять друг другу в финале Восточной конференции. Ранее они вместе играли за «Коламбус». 

«Он мой лучший друг в хоккее. Замечательный человек. Мы можем целый день говорить о чем угодно и быть откровенными друг с другом.

С некоторыми людьми можно поговорить на пару тем, с ним мы можем обсуждать все – и хорошее, и не очень. У нас очень искренние взаимоотношения.

Когда меня обменяли в «Коламбус», я был расстроен. Но когда мы встретились, когда наши жены встретились, мы как-то сразу нашли общий язык», – сказал Панарин

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Диандерталец
Теперь одному из них надо этим воспользоваться и вывести из себя соперника.
Эти парни просто будут делать свою работу, эти слова как раз говорят о том, что какой то грязи не будет.
+5
0
+5
душевненько
+1
0
+1
Молодчики
0
0
0
Ответ Джесси Пинкман
Эти парни просто будут делать свою работу, эти слова как раз говорят о том, что какой то грязи не будет.
Ой, прям люди никогда не говорят одного, а делают другое
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий