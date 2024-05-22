Панарин о Бобровском: «Он мой лучший друг в хоккее. Можем целый день говорить о чем угодно. Замечательный человек»

Артемий Панарин назвал Сергея Бобровского своим лучшим другом в хоккее.

Форвард « » и вратарь «Флориды» будут противостоять друг другу в финале Восточной конференции. Ранее они вместе играли за « ».

«Он мой лучший друг в хоккее. Замечательный человек. Мы можем целый день говорить о чем угодно и быть откровенными друг с другом.

С некоторыми людьми можно поговорить на пару тем, с ним мы можем обсуждать все – и хорошее, и не очень. У нас очень искренние взаимоотношения.

Когда меня обменяли в «Коламбус», я был расстроен. Но когда мы встретились, когда наши жены встретились, мы как-то сразу нашли общий язык», – сказал .