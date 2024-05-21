20 очков Бушара в первых двух раундах – рекорд среди защитников в истории плей-офф НХЛ
Эван Бушар первым среди защитников набрал 20 очков за два раунда плей-офф НХЛ.
«Эдмонтон» победил «Ванкувер» (3:2, 4-3) в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли.
Защитник «Ойлерс» Эван Бушар записал в свой актив две голевые передачи, проведя на льду 21 минуту и 54 секунды.
24-летний хоккеист набрал 20 (5+15) очков при полезности «плюс 12» матчах текущего плей-офф.
Бушер набрал наибольшее количество очков среди защитников за первые два раунда в истории НХЛ.
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