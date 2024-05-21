20 очков Бушара в первых двух раундах – рекорд среди защитников в истории плей-офф НХЛ

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Эван Бушар Хоккей

Эван Бушар первым среди защитников набрал 20 очков за два раунда плей-офф НХЛ.

«Эдмонтон» победил «Ванкувер» (3:2, 4-3) в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли.

Защитник «Ойлерс» Эван Бушар записал в свой актив две голевые передачи, проведя на льду 21 минуту и 54 секунды.

24-летний хоккеист набрал 20 (5+15) очков при полезности «плюс 12» матчах текущего плей-офф.

Бушер набрал наибольшее количество очков среди защитников за первые два раунда в истории НХЛ.

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6 комментариев
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Ответ Слава Каплунов
А сколько у легенды Пола Коффи было очков ?
Коффи набирал 37 (12+25) за 18 матчей (4 раунда) плей-офф 1985-го. За 2 первых раунда было 7 матчей и 12 очков (6+6).
+1
0
+1
Какой рекорд был до него?
+1
-1
0
А сколько у легенды Пола Коффи было очков ?
+1
-1
0
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