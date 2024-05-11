Сергей Коньков: «На ЧМ приезжают суперзвезды НХЛ. Тем, кому интересен хоккей, нужно смотреть и учиться»

Теги Сергей Коньков НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Сергей Коньков поделился мнением о том, стоит ли смотреть ЧМ-2024.

Турнир проходит в Чехии с 10 по 26 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не участвуют в чемпионате.

«Я не согласен, что чемпионат мира незачем смотреть. Туда приезжают игроки уровня НХЛ и суперзвезды этой лиги. Специалистам интересны тенденции, которые сейчас происходят в мировом хоккее.

Конечно, на эмоциях такое можно говорить, но я считаю, что тем, кому интересен хоккей, как он устроен, какие молодые игроки появляются в мире, всегда нужно смотреть чемпионаты мира и учиться», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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5 комментариев
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Отлично сказано. С удовольствием гляну.
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Сейчас Кожевников и Сушинский расскажут, что это за чемпионат мира такой:))) А давайте представим, что на ЧМ приехала бы Россия 25. Там что, звезд много или элита хоккея играет? Все правильно Коньков говорит. Кто не хочет, пусть не смотрит. Но как можно рассуждать об уровне, если не видел ни одной игры ЧМ?
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Ответ newyork13
Да, без России, это турнир уровня кхл.
Да уж, конечно. Скорости совсем другого уровня.
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