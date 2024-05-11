Сергей Коньков: «На ЧМ приезжают суперзвезды НХЛ. Тем, кому интересен хоккей, нужно смотреть и учиться»

Сергей Коньков поделился мнением о том, стоит ли смотреть ЧМ-2024.

Турнир проходит в Чехии с 10 по 26 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не участвуют в чемпионате.

«Я не согласен, что чемпионат мира незачем смотреть. Туда приезжают игроки уровня НХЛ и суперзвезды этой лиги. Специалистам интересны тенденции, которые сейчас происходят в мировом хоккее.

Конечно, на эмоциях такое можно говорить, но я считаю, что тем, кому интересен хоккей, как он устроен, какие молодые игроки появляются в мире, всегда нужно смотреть чемпионаты мира и учиться», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.