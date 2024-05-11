Макдэвид набрал 2+15 в 7 играх в этом плей-офф. Он повторил рекорд Гретцки, сделавшего 15 передач в 7 матчах в 1987 году

Коннор Макдэвид набрал 2+15 в 7 играх в этом плей-офф и повторил рекорд Гретцки.

Капитан «Эдмонтона» набрал 4 (1+3) балла во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (4:3 ОТ, 1-1) и был признан первой звездой.

В его активе стало 17 (2+15) очков в 7 играх в текущем плей-офф при полезности «+4».

27-летний канадец повторил рекорд по скорости достижения отметки 15 передач в отдельно взятом розыгрыше плей-офф.

В 1987 году Гретцки, выступавший за « », показал идентичный результат после 7 игр – 15 передач при 17 очках.