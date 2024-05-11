Макдэвид набрал 2+15 в 7 играх в этом плей-офф. Он повторил рекорд Гретцки, сделавшего 15 передач в 7 матчах в 1987 году

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 2+15 в 7 играх в этом плей-офф и повторил рекорд Гретцки.

Капитан «Эдмонтона» набрал 4 (1+3) балла во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (4:3 ОТ, 1-1) и был признан первой звездой. 

В его активе стало 17 (2+15) очков в 7 играх в текущем плей-офф при полезности «+4». 

27-летний канадец повторил рекорд Уэйна Гретцки по скорости достижения отметки 15 передач в отдельно взятом розыгрыше плей-офф. 

В 1987 году Гретцки, выступавший за «Эдмонтон», показал идентичный результат после 7 игр – 15 передач при 17 очках. 

5 комментариев
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Незаметен в ПО, говорят)
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Ну вот бегунок канадский и сдулся в плей-офф, как и предсказывали эксперты в комментариях на спортсе.
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Просто монстр.
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Хоть я в этой серии за косаток, но Макди делает результат, суперский игрок. Приятно наблюдать за его игрой.
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