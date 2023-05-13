Амбюль проводит 18-й ЧМ по хоккею. 39-летнему швейцарцу принадлежат рекорды по числу турниров и матчей

39-летний Андрес Амбюль проводит 18-й ЧМ по хоккею, он обновил рекорд по числу турниров.

Форвард сборной сыграл на своем 18-м чемпионате мира, приняв участие в матче со сборной Словении (2:0, второй период) на турнире в Латвии и Финляндии.

обновил рекорд по числу турниров, который установил в прошлом году, опередив своего соотечественника Маттиаса Зегера (16 чемпионатов за карьеру). Впервые он принял участие в чемпионате мира в 2004 году.

Андрес также обновляет рекорд по числу матчей на чемпионатах мира. Сегодняшняя игра стала для него 124-й в рамках турниров. На втором месте идет немец Удо Кисслинг – на его счету 119 игр.

В его активе 56 (24+32) набранных очков и серебряная медаль турнира 2013 года. Турнир 2018 года, на котором швейцарцы тоже стали вторыми, он пропустил из-за травмы.