Рафф возглавил «Баффало». Он рекордсмен клуба по числу матчей и побед на посту тренера

Теги Баффало Линди Рафф НХЛ Хоккей

Линди Рафф вернулся в «Баффало».

«Сейбрз» объявили о назначении 64-летнего специалиста на пост главного тренера. Он сменил Дона Грэнато.

Рафф играл за «Баффало» с 1979 по 1989 год и возглавлял команду с 1997-го по 2013-й. Он провел наибольшее количество матчей на посту главного тренера этого клуба (1165) и лидирует по количеству побед в этой роли (571). 

Последним местом работы Раффа был «Нью-Джерси», из которого тренер был уволен в марте этого года. 

5 комментариев
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Баффало неисправим 🤦🏻‍♂️
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А из АХЛ не хотят попробовать тренера?
В Рочестере давно готовый тренер, прогрессирует каждый год, и как минимум с половиной игроков нынешнего состава он работал
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Легенда клуба.
Может хотя бы у него чего нибудь получится .
+4
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+2
Повторение - мать учения?
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Тоесть они вернули тренера при котором и началась их знаменитая серия пролётов мимо плей-офф? Креативно. Тот кто это начал, тот это и закончит😁
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