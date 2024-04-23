Рафф возглавил «Баффало». Он рекордсмен клуба по числу матчей и побед на посту тренера

Линди Рафф вернулся в «Баффало».

«Сейбрз» объявили о назначении 64-летнего специалиста на пост главного тренера. Он сменил Дона Грэнато.

Рафф играл за « » с 1979 по 1989 год и возглавлял команду с 1997-го по 2013-й. Он провел наибольшее количество матчей на посту главного тренера этого клуба (1165) и лидирует по количеству побед в этой роли (571).

Последним местом работы был «Нью-Джерси», из которого тренер был уволен в марте этого года.