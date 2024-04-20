Ротенберг о травмах в СКА: «У соперников была задача – сломать наших игроков. В плей-офф сломали, в регулярке сломали. Нужно задуматься, чтобы от нас не ушли спонсоры»

Роман Ротенберг считает, что игроков СКА пытались специально травмировать.

В этом сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

В плей-офф повреждения получили Андрей Педан, Борна Рендулич и Александр Никишин.

«Все травмы, которые получили наши игроки, – следствие грязной игры со стороны соперников. Это переломы ног, рук, удары клюшкой.

Грязный хоккей, это ломает наших игроков. Была задача сломать наших игроков – где-то у них это получилось. Но мы не дрогнули, будем сильнее.

Не должны допускать ситуаций, где наших ребят будут ломать. Пять человек в плей-офф сломали! До этого сломали в регулярке наших лидеров.

В этой ситуации все в минусе. Когда играют звезды, есть зрелищный хоккей с большим количеством голов – повышается телевизионный рейтинг.

Когда высокий телевизионный рейтинг – приходят спонсоры, которые готовы вкладывать деньги в лигу и в клубы. Нужно задуматься всем вместе, чтобы от нас не ушли спонсоры.

Нужно где-то подкорректировать моменты, чтобы наших ребят не сломали. Видим это даже в финале Кубка Харламова – наших ребят умышленно стараются сломать.

Но мы их в обиду не дадим, будем защищать до конца. Будем стоять горой, чтобы больше ни одного нашего игрока не сломали умышленно», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.