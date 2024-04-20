Ротенберг о травмах в СКА: «У соперников была задача – сломать наших игроков. В плей-офф сломали, в регулярке сломали. Нужно задуматься, чтобы от нас не ушли спонсоры»

Теги СКА травмы КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг считает, что игроков СКА пытались специально травмировать.

В этом сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

В плей-офф повреждения получили Андрей Педан, Борна Рендулич и Александр Никишин.

«Все травмы, которые получили наши игроки, – следствие грязной игры со стороны соперников. Это переломы ног, рук, удары клюшкой.

Грязный хоккей, это ломает наших игроков. Была задача сломать наших игроков – где-то у них это получилось. Но мы не дрогнули, будем сильнее.

Не должны допускать ситуаций, где наших ребят будут ломать. Пять человек в плей-офф сломали! До этого сломали в регулярке наших лидеров.

В этой ситуации все в минусе. Когда играют звезды, есть зрелищный хоккей с большим количеством голов – повышается телевизионный рейтинг.

Когда высокий телевизионный рейтинг – приходят спонсоры, которые готовы вкладывать деньги в лигу и в клубы. Нужно задуматься всем вместе, чтобы от нас не ушли спонсоры.

Нужно где-то подкорректировать моменты, чтобы наших ребят не сломали. Видим это даже в финале Кубка Харламова – наших ребят умышленно стараются сломать.

Но мы их в обиду не дадим, будем защищать до конца. Будем стоять горой, чтобы больше ни одного нашего игрока не сломали умышленно», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

40 комментариев
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Очень смешно, спонсоры уйдут, может еще тренера сменят
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Рома,что ты несешь ё...
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И кто же уйдет? "Газпром-нефте-уголь-газ" или "Газпром-нефть-газ-уголь"?
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Пора картину рисовать. Ветераны пишут письмо…
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Боже мой, это издевательство над адекватным миром, как это можно комментировать?)
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Вконец охренел, по сути бросается прямыми обвинениями чуть ли не в уголовщине.
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Как спонсоры, без приказа, смогут уйти?!?
Рома, ты чего? Я думаю, еще и прибавится…
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Остапа понесло...
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🐶🐶🐶 ты сутулая!
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Да сам как играешь, видели, грязь сплошная
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Кон Чен Ый
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Когда же тебя сломают?
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Удивительный человек. Как смог настроить против себя, команды, игроков весь хоккейный мир
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Травмированый на голову мажор
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Когда же у Романа слезхы закончатся?
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Ответ Ренат Ильясов
Впору возрождать Кубок Надежды для СКА: если эта команда вылетает, пусть сразу играет за него с последним клубом в таблице ВХЛ (в КХЛ-то шанс есть уступить даже "Куньлуню"), чтоб у Ромы хоть какой-то трофей по итогам сезона был.
Опасно - там тоже проиграть случайно можно. Надо для верности с каким-то из фармов играть, типа Витязя или Сочи.
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это он о чем,опять кто то виноват
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У тебя задача веселить народ честной
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Удивительное существо, фантастическое.
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Че опять разнылся.У всех игроков ломали.У Спартака в январе-феврале половину нападения переломали.
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Заговор всей России против Зенита и СКА
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А как и плохой танцор он будет винить до кучи и "то самое" в провале СКА?) А то у него все виноваты и все. Прям все-все-все
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Кто его отвязял??? Уже месяц прошел, его все долбит.
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Ответ Alexis80
Очень смешно, спонсоры уйдут, может еще тренера сменят
Так он же уже отговорку придумал. Виноваты будут соперники, а он весь в белом.
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Ответ assault
Пора картину рисовать. Ветераны пишут письмо…
Нельзя, на фоне будут чемоданы с деньгами или Ротенберг, в роли диктора...
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Рома,если всюду пахнет....,может ты сам....
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Это из серии "всегда кто-то виноват, но только не я".
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Следующий этап-взлом Романа?
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Значит судейство уже не причём.
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Ну задумайся ты уже наконец. Перед тем как говорить.
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