Карлсон забросил 150-ю шайбу в НХЛ – победную в матче с «Тампой». Он стал рекордсменом «Вашингтона» по голам среди защитников

Джон Карлсон забросил 150-ю шайбу в НХЛ – победную в матче с «Тампой».

Защитник « » стал автором решающей шайбы в игре с «Лайтнинг» (4:2) в регулярном чемпионате . Его признали второй звездой встречи.

В 80 матчах в текущем сезоне у 34-летнего игрока 51 (9+42) очко при полезности «минус 10».

За карьеру в рамках регулярок – 673 (150+523) очка в 1007 играх. Карлсон стал новым рекордсменом «Кэпиталс» по голам для защитников, обогнав Кевина Хэтчера (149 в 685 играх).

Таким образом, теперь владеет всеми тремя клубными рекордами результативности для игроков обороны (по очкам, передачам и голам).