Карлсон забросил 150-ю шайбу в НХЛ – победную в матче с «Тампой». Он стал рекордсменом «Вашингтона» по голам среди защитников
Джон Карлсон забросил 150-ю шайбу в НХЛ – победную в матче с «Тампой».
Защитник «Вашингтона» стал автором решающей шайбы в игре с «Лайтнинг» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Его признали второй звездой встречи.
В 80 матчах в текущем сезоне у 34-летнего игрока 51 (9+42) очко при полезности «минус 10».
За карьеру в рамках регулярок – 673 (150+523) очка в 1007 играх. Карлсон стал новым рекордсменом «Кэпиталс» по голам для защитников, обогнав Кевина Хэтчера (149 в 685 играх).
Таким образом, теперь Джон владеет всеми тремя клубными рекордами результативности для игроков обороны (по очкам, передачам и голам).