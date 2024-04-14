Карлсон забросил 150-ю шайбу в НХЛ – победную в матче с «Тампой». Он стал рекордсменом «Вашингтона» по голам среди защитников

Теги рейтинги Тампа-Бэй Вашингтон НХЛ рекорды Джон Карлсон Кевин Хэтчер Хоккей

Джон Карлсон забросил 150-ю шайбу в НХЛ – победную в матче с «Тампой».

Защитник «Вашингтона» стал автором решающей шайбы в игре с «Лайтнинг» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Его признали второй звездой встречи. 

В 80 матчах в текущем сезоне у 34-летнего игрока 51 (9+42) очко при полезности «минус 10». 

За карьеру в рамках регулярок – 673 (150+523) очка в 1007 играх. Карлсон стал новым рекордсменом «Кэпиталс» по голам для защитников, обогнав Кевина Хэтчера (149 в 685 играх).

Таким образом, теперь Джон владеет всеми тремя клубными рекордами результативности для игроков обороны (по очкам, передачам и голам). 

1 комментарий
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Очень важный гол, заруба была что надо! Впервые за последнее время был рад поражению Тампы, но очков кучу хотелось)
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