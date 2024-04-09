Ротенберг поздравил СКА-1946 с выходом в финал Кубка Харламова: «Сыграли по системе. Наша молодежка – самая стабильная в МХЛ»

Теги СКА КХЛ МХЛ Белые Медведи СКА-1946 Кубок Харламова Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил молодежку СКА с выходом в финал Кубка Харламова.

СКА-1946 прошел «Белых Медведей» со счетом 4-1 в серии полуфинала плей-офф МХЛ. Молодежка СКА выиграла 5:2 в пятой игре серии.

В финале СКА-1946 сыграет с победителем пары «Локо» – «Чайка» (3-2 в серии).

«Поздравляю нашу молодежную команду с выходом в финал Кубка Харламова!

Сегодня я, как и тысячи настоящих болельщиков СКА, пришел в Ледовый, чтобы лично поддержать парней!

Ребята не подвели – сыграли по нашей системе, бились от начала до конца, добыли красивую волевую победу и завершили серию в пяти матчах.

Два года назад СКА-1946 уже играл в финале Кубка Харламова и взял трофей. Наша молодежка – самая стабильная во всей МХЛ!

Уверен, что и в решающих матчах за Кубок парни покажут все, на что способны. Будем болеть вместе!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

5 комментариев
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О, ещё одна причина поболеть за Локо или Чайку в финале
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Система внутри системы! Гениально!
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Нормально так примазался не к своей победе
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Потом эта система выплёвывает своих воспитанников в фармы, "точечно" скупает пол-Лиги отличных игроков и визжит о кривом судействе...
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"Список слов, употребляемых Эллочкой, занимает начало посвященной ей главы: Словарь Вильяма Шекспира, по подсчёту исследователей, составляет 12000 слов. Словарь *цензура* «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью."
Ро-Ро же было достаточно одного слова "система".
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