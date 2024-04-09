Ротенберг поздравил СКА-1946 с выходом в финал Кубка Харламова: «Сыграли по системе. Наша молодежка – самая стабильная в МХЛ»

Роман Ротенберг поздравил молодежку СКА с выходом в финал Кубка Харламова.

СКА-1946 прошел «Белых Медведей» со счетом 4-1 в серии полуфинала плей-офф МХЛ. Молодежка СКА выиграла 5:2 в пятой игре серии.

В финале СКА-1946 сыграет с победителем пары «Локо» – «Чайка» (3-2 в серии).

«Поздравляю нашу молодежную команду с выходом в финал Кубка Харламова!

Сегодня я, как и тысячи настоящих болельщиков СКА, пришел в Ледовый, чтобы лично поддержать парней!

Ребята не подвели – сыграли по нашей системе, бились от начала до конца, добыли красивую волевую победу и завершили серию в пяти матчах.

Два года назад СКА-1946 уже играл в финале Кубка Харламова и взял трофей. Наша молодежка – самая стабильная во всей МХЛ!

Уверен, что и в решающих матчах за Кубок парни покажут все, на что способны. Будем болеть вместе!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.