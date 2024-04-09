Макдэвид пропустил две тренировки «Эдмонтона» подряд. Холлоуэй вызван из АХЛ

Коннор Макдэвид вновь пропустил тренировку «Эдмонтона».

Капитан команды не принял участие во второй тренировке команды подряд.

Причина отсутствие хоккеиста на занятиях не называется.

«Ойлерс» вызвали форварда Дилана Холлоуэя из фарм-клуба. Нападающий провел 32 матча в чемпионате НХЛ в этом сезоне и набрал 4 (3+1) балла.

играл в прошлом матче « » против «Калгари» (4:2). Канадец сделал две результативные передачи и провел на льду 20 минут и 39 секунд.

«Ойлерс» продолжат сезон 11 апреля матчем против «Вегаса».

Макдэвид находится на третьей позиции в списке лучших бомбардиров чемпионата в этом сезоне, набрав 130 (31+99) очков в 74 играх.