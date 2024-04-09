Макдэвид пропустил две тренировки «Эдмонтона» подряд. Холлоуэй вызван из АХЛ
Коннор Макдэвид вновь пропустил тренировку «Эдмонтона».
Капитан команды не принял участие во второй тренировке команды подряд.
Причина отсутствие хоккеиста на занятиях не называется.
«Ойлерс» вызвали форварда Дилана Холлоуэя из фарм-клуба. Нападающий провел 32 матча в чемпионате НХЛ в этом сезоне и набрал 4 (3+1) балла.
Коннор Макдэвид играл в прошлом матче «Эдмонтона» против «Калгари» (4:2). Канадец сделал две результативные передачи и провел на льду 20 минут и 39 секунд.
«Ойлерс» продолжат сезон 11 апреля матчем против «Вегаса».
Макдэвид находится на третьей позиции в списке лучших бомбардиров чемпионата НХЛ в этом сезоне, набрав 130 (31+99) очков в 74 играх.