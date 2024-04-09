Макдэвид пропустил две тренировки «Эдмонтона» подряд. Холлоуэй вызван из АХЛ

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Дилан Холлоуэй Хоккей

Коннор Макдэвид вновь пропустил тренировку «Эдмонтона».

Капитан команды не принял участие во второй тренировке команды подряд.

Причина отсутствие хоккеиста на занятиях не называется.

«Ойлерс» вызвали форварда Дилана Холлоуэя из фарм-клуба. Нападающий провел 32 матча в чемпионате НХЛ в этом сезоне и набрал 4 (3+1) балла.

Коннор Макдэвид играл в прошлом матче «Эдмонтона» против «Калгари» (4:2). Канадец сделал две результативные передачи и провел на льду 20 минут и 39 секунд.

«Ойлерс» продолжат сезон 11 апреля матчем против «Вегаса».

Макдэвид находится на третьей позиции в списке лучших бомбардиров чемпионата НХЛ в этом сезоне, набрав 130 (31+99) очков в 74 играх.

7 комментариев
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За Кучерова в борьбе за АРТ, но будет обидно, если МакДи вылетит из гонки в последних матчах из-за травмы! Хотелось посмотреть полноценную концовку
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+9
Ответ Пылесос
Полноценная концовка была бы, если бы МакДи сыграл равное количество матчей с Кучем.
Вот бы кто так оправдывал Овечкина за сезон 2009-2010 и упущенные Арт, Ришар, Харт
+3
0
+3
Ответ Пылесос
Полноценная концовка была бы, если бы МакДи сыграл равное количество матчей с Кучем.
я об этом и написал выше! сейчас разница в 2 игры
+1
0
+1
Сильному тренировка не нужна, а слабому она не поможет!)
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Ответ Пылесос
Полноценная концовка была бы, если бы МакДи сыграл равное количество матчей с Кучем.
Ну те на один больше?)
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Ответ Пылесос
Полноценная концовка была бы, если бы МакДи сыграл равное количество матчей с Кучем.
и сколько раз за последние 30 лет такое было, - 1 и 2 место равное количество игр, да еще в одном дивизионе ?
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