Шестеркин – 3-я звезда матча с «Монреалем»: 26 сэйвов из 28, 34-я победа (2-е место в сезоне)

Игорь Шестеркин признан третьей звездой матча с «Монреалем» (5:2).

Вратарь « » отразил 26 бросков из 28, одержав 5 побед в 6 последних играх.

Всего в 52 матчах текущего чемпионата на счету россиянина 34 победы – это 2-й результат в сезоне, как и еще у четырех голкиперов, в том числе у Сергея Бобровского («Флорида»). Лидер – Александр Георгиев из «Колорадо» с 37 выигранными матчами.

У Шестеркина в нынешнем сезоне 91,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,64.