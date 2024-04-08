Шестеркин – 3-я звезда матча с «Монреалем»: 26 сэйвов из 28, 34-я победа (2-е место в сезоне)

Теги Рейнджерс НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин признан третьей звездой матча с «Монреалем» (5:2).

Вратарь «Рейнджерс» отразил 26 бросков из 28, одержав 5 побед в 6 последних играх.

Всего в 52 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 34 победы – это 2-й результат в сезоне, как и еще у четырех голкиперов, в том числе у Сергея Бобровского («Флорида»). Лидер – Александр Георгиев из «Колорадо» с 37 выигранными матчами.

У Шестеркина в нынешнем сезоне 91,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,64.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий