Макдэвид сделал 99 передач в сезоне НХЛ. Только 3 игрока достигали отметки 100 – Гретцки, Лемье и Орр

Коннор Макдэвид сделал 99 передач в сезоне НХЛ.

Капитан « » дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата против «Флэймс» (4:2).

На счету 27-летнего канадца стало 130 (31+99) баллов в 74 играх.

Ранее в истории лиги только 3 игрока записывали в актив по 100 или более результативных передач за одну регулярку.

Это Уэйн Гретцки (11 раз, рекорд – 163 в 80 играх, 1985/86, «Эдмонтон»), (1 раз, 114 в 76 играх, 1988/89, «Питтсбург») и (1 раз, 102 в 78 играх, 1970/71, «Бостон»).