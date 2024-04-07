Макдэвид сделал 99 передач в сезоне НХЛ. Только 3 игрока достигали отметки 100 – Гретцки, Лемье и Орр
Коннор Макдэвид сделал 99 передач в сезоне НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс» (4:2).
На счету 27-летнего канадца стало 130 (31+99) баллов в 74 играх.
Ранее в истории лиги только 3 игрока записывали в актив по 100 или более результативных передач за одну регулярку.
Это Уэйн Гретцки (11 раз, рекорд – 163 в 80 играх, 1985/86, «Эдмонтон»), Марио Лемье (1 раз, 114 в 76 играх, 1988/89, «Питтсбург») и Бобби Орр (1 раз, 102 в 78 играх, 1970/71, «Бостон»).