Макдэвид сделал 99 передач в сезоне НХЛ. Только 3 игрока достигали отметки 100 – Гретцки, Лемье и Орр

Теги рейтинги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Бобби Орр Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид сделал 99 передач в сезоне НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс» (4:2). 

На счету 27-летнего канадца стало 130 (31+99) баллов в 74 играх.

Ранее в истории лиги только 3 игрока записывали в актив по 100 или более результативных передач за одну регулярку. 

Это Уэйн Гретцки (11 раз, рекорд – 163 в 80 играх, 1985/86, «Эдмонтон»), Марио Лемье (1 раз, 114 в 76 играх, 1988/89, «Питтсбург») и Бобби Орр (1 раз, 102 в 78 играх, 1970/71, «Бостон»). 

3 комментария
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Было трое станут пятеро
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Когда спрашивают кто лучший хоккеист в истории называют Гретцки, Лемье и Орр… вот и думаете куда Макдевид лезет, и Ник может постараться)
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Гретцки это Месси или Леброн в хоккее. Ну или наоборот
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