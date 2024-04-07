Брэди Ткачак применил 16 силовых приемов в матче с «Нью-Джерси». Это лучший результат в НХЛ за время учета хитов, ранее он был у Задорова

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Брэди Ткачак применил 16 силовых приемов в матче с «Нью-Джерси».

Капитан «Оттавы» был самым активным игроком в силовой борьбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (3:4). 

Его 16 хитов – это лучший результат за одну игру за время официального учета силовых в лиге (с сезона-2005/06). 

Ранее зафиксированным рекордом владел защитник Никита Задоров (2017 год, 15 силовых приемов в составе «Колорадо» в матче с «Лос-Анджелесом»). 

В 75 матчах в текущем сезоне 24-летний Ткачак провел 75 игр и набрал 67 (34+33) очков при 128 минутах штрафа (3-й показатель в лиге) и 270 силовых приемах (3-й). 

Добавим, что в концовке сегодняшней игры Брэди устроил потасовку, так как его не устроило, что капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир отправил шайбу в пустые ворота после сирены. 

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4 комментария
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Плечо не сломал?)
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Психопаты какие подумаешь после сирены.. Чего кидаешься как дикарь
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Брэди рано или поздно пошумит с Оттавой в ПО💪
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