Джек Родуолд: «Трактор» понимает, что нужно еще больше усилий, чтобы перевернуть серию с «Локомотивом». Не должны забывать, что у нас потрясающая атака»
Джек Родуолд ответил, сможет ли «Трактор» отыграться в серии с «Локомотивом».
«Трактор» уступает 0-3 в полуфинальной серии Кубка Гагарина после поражения 1:2 в третьем матче.
– Это был очень сложный матч. У нас были хорошие возможности, но все знают, что «Локомотив» отличается оборонительным стилем игры.
В третьем периоде нам удалось создать еще больше моментов и даже забить гол. Вся команда понимает, что нам нужно прикладывать еще больше усилий, чтобы перевернуть эту серию.
Мы должны не забывать, что у нас потрясающая атака, играть более агрессивно и создавать больше моментов.
– Как можно улучшить большинство?
– Нужно быть лучше во всех компонентах – выигрывать вбрасывание, быть первыми на шайбе и сразу создавать трафик у ворот.
Надо создавать такой хаос. Плей-офф – это не то время, когда получаются идеальные комбинационные голы.
– Сможет ли «Трактор» сделать камбэк?
– Нам предстоит очень сложный путь. Только одна команда в КХЛ смогли перевернуть серию с такого счета.
Будем перекладывать чуть больше на эту чашу весов и будем делать все зависящее от нас, – сказал нападающий «Трактора» Джек Родуолд.