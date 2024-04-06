Джек Родуолд: «Трактор» понимает, что нужно еще больше усилий, чтобы перевернуть серию с «Локомотивом». Не должны забывать, что у нас потрясающая атака»

Джек Родуолд ответил, сможет ли «Трактор» отыграться в серии с «Локомотивом».

«Трактор» уступает 0-3 в полуфинальной серии Кубка Гагарина после поражения 1:2 в третьем матче.

– Это был очень сложный матч. У нас были хорошие возможности, но все знают, что « » отличается оборонительным стилем игры.

В третьем периоде нам удалось создать еще больше моментов и даже забить гол. Вся команда понимает, что нам нужно прикладывать еще больше усилий, чтобы перевернуть эту серию.

Мы должны не забывать, что у нас потрясающая атака, играть более агрессивно и создавать больше моментов.

– Как можно улучшить большинство?

– Нужно быть лучше во всех компонентах – выигрывать вбрасывание, быть первыми на шайбе и сразу создавать трафик у ворот.

Надо создавать такой хаос. Плей-офф – это не то время, когда получаются идеальные комбинационные голы.

– Сможет ли « » сделать камбэк?

– Нам предстоит очень сложный путь. Только одна команда в смогли перевернуть серию с такого счета.

Будем перекладывать чуть больше на эту чашу весов и будем делать все зависящее от нас, – сказал нападающий «Трактора» Джек Родуолд.