Овечкин побил рекорд НХЛ по голам в апреле – 69

Теги Вашингтон Яромир Ягр Сидни Кросби Александр Овечкин Теему Селянне НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по числу заброшенных шайб в апреле.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проиграл «Каролине» со счетом 2:4. Обе шайбы в составе «Кэпиталс» забросил Александр Овечкин.

38-летний форвард побил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб в апрельских матчах регулярного чемпионата. На счету Овечкина 69 голов за 106 матчей в этом месяце.

Он обошел Теему Селянне, у которого 67 шайб в 116 играх. На третьем месте находится Яромир Ягр – 49 голов за 124 игры.

На второй позиции среди действующих игроков – Сидни Кросби, который забил 48 шайб за 90 матчей в апреле.

Такое ощущение, что Овечкин обрел вторую молодость! Два гола с пятака – и 43 до Гретцки

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ thusday31
ну какая уже чушь с этими рекордами, их из пальца высасывают
Рекорд как рекорд. Уже ради того, чтобы у таких thusday31 горело поутру, стоит освещать.
+12
-2
+10
Ответ thusday31
Комментарий удален модератором
Бгг. Ну если тебе не хватает ума понять, что твоя аналогия это полная чушь, не имеющая ничего общего с рекордом из статьи, то боюсь проблема с "проецированием своего восприятия мира" тут не у меня.

Объясняю, так и быть. Апрель - решающей месяц перед плей-офф. То что Овечкин всю карьеру перед плей-офф добавляет и тащит свою команду это хороший и показательный рекорд, заслуживающий внимания. Понимаю что не каждый thusday31 способен без посторонней помощи дойти до этой простой мысли.
+7
-1
+6
Хм, а есть стата топ3 по месяцам?
+3
0
+3
ну, осталось ещё 21.
0
0
0
еще бы стату по очкам за каждый месяц🤭✌️😬топ5
0
0
0
Ответ fil_spb
Рекорд как рекорд. Уже ради того, чтобы у таких thusday31 горело поутру, стоит освещать.
Комментарий удален модератором
Ответ Achilles 21
что ты несёшь перед плей офф добавляет)))))),а потом в плей офф в первом раунде вылетает)))),ну и где он там тащит)))))?
Шо там с Джиной то, смотрю опять в рюкзаке у Кросби сидит
0
0
0
Ответ reddhorse
ну, осталось ещё 21.
Не очко обычно губит, а к одиннадцати - туз.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий