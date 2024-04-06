Овечкин побил рекорд НХЛ по голам в апреле – 69

Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по числу заброшенных шайб в апреле.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проиграл «Каролине» со счетом 2:4. Обе шайбы в составе «Кэпиталс» забросил Александр Овечкин.

38-летний форвард побил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб в апрельских матчах регулярного чемпионата. На счету Овечкина 69 голов за 106 матчей в этом месяце.

Он обошел Теему Селянне, у которого 67 шайб в 116 играх. На третьем месте находится Яромир Ягр – 49 голов за 124 игры.

На второй позиции среди действующих игроков – Сидни Кросби, который забил 48 шайб за 90 матчей в апреле.

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