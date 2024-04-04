Алексей Кудашов: «Выиграть Кубок Континента – это непросто. В советское время чемпионат всегда проводился по круговой системе»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Кубок Континента Динамо ТАСС Хоккей

Алексей Кудашов высказался о завоевании московским «Динамо» Кубка Континента.

Московский клуб стал победителем регулярного чемпионата, набрав в нем больше всех очков.

«Динамо» стало обладателем трофея впервые с 2014 года.

«Выиграть Кубок Континента – это тоже непросто. Если мы возьмем советское время, чемпионат всегда проводился по круговой системе, победить в нем не так легко.

Поэтому гладкий чемпионат, который прошел без особых спадов, я считаю положительной частью. Естественно, сезон не прошел без негатива», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

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