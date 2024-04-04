Кудашов о перекрестном плей-офф в КХЛ: «Раньше всегда играли по круговой системе, проблем здесь нет. Как лига примет решение, так и будем играть»

Алексей Кудашов поделился мнением о новом формате Кубка Гагарина в этом сезоне.

В этом сезоне во втором раунде плей-офф команды Восточной и Западной конференции играли между собой. Раньше они могли встретиться только в финале.

– Каким вы находите эксперимент с перекрестным форматом плей-офф? С одной стороны, он показывает силу восточных команд, а с другой – нехорошо, что хоккей в Московском регионе закончился.

– Совершенно спокойно к этому отношусь. Мы всегда раньше играли по круговой системе, и проблем здесь нет.

Можно сразу играть перекрестный плей-офф с 1-го по 16-е места, можно как «Запад – Восток».

Как лига примет решение, так и будем играть. Проблем тут никаких нет, – сказал главный тренер « » .

В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством Алексея Кудашова выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.