Кудашов о перекрестном плей-офф в КХЛ: «Раньше всегда играли по круговой системе, проблем здесь нет. Как лига примет решение, так и будем играть»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Динамо ТАСС Хоккей

Алексей Кудашов поделился мнением о новом формате Кубка Гагарина в этом сезоне.

В этом сезоне во втором раунде плей-офф команды Восточной и Западной конференции играли между собой. Раньше они могли встретиться только в финале.

– Каким вы находите эксперимент с перекрестным форматом плей-офф? С одной стороны, он показывает силу восточных команд, а с другой – нехорошо, что хоккей в Московском регионе закончился.

– Совершенно спокойно к этому отношусь. Мы всегда раньше играли по круговой системе, и проблем здесь нет.

Можно сразу играть перекрестный плей-офф с 1-го по 16-е места, можно как «Запад – Восток».

Как лига примет решение, так и будем играть. Проблем тут никаких нет, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством Алексея Кудашова выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.

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1 комментарий
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Я бы с первого раунда перекрестный ввел. Только сетку рисовать сразу. В конце 90х играли так, было сильно
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