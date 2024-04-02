Панарин сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У него 108 очков в 75 играх – 3-й результат в истории «Рейнджерс»

Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче с «Питтсбургом».

Форвард «Рейнджерс» ассистировал при шайбе Каапо Какко в матче регулярного чемпионата с «Пингвинс» (2:5).

На счету 32-летнего россиянина стало 108 (44+64) очков в 75 играх. Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Его результат – 3-й в истории « ». Артемий обошел (1991/92, 107 очков в 79 играх, 35+72).

Больше набирали только (2005/06, 123 в 82, 54+69) и Жан Рателль (1971/72, 109 в 63, 46+63).

Сегодня Панарин (23:02, 4:26 – в большинстве, «минус 3») нанес 5 бросков в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.